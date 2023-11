Bratislavskí policajti varujú pred zlodejmi na vianočných trhoch

Bratislava 24. novembra (TASR) - Mestskí policajti v Bratislave varujú pred vreckovými zlodejmi na vianočných trhoch v historickom centre mesta. Hoci posilnili policajné hliadky počas dňa aj noci, vyzývajú občanov, aby si dávali pozor. Obozretní by mali byť aj predajcovia v stánkoch. TASR o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie mestskej polície Peter Borko.



"Na situáciu na Hlavnom, Hviezdoslavovom a aj Františkánskom námestí intenzívne dohliadajú nielen hliadky v uliciach, ale aj naši kolegovia z kamerového pracoviska mestskej polície," priblížili s tým, že zábery slúžia na čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zásahy a ako dôkazový materiál pri priestupkoch alebo trestných činoch.



Polícia vyzýva predajcov v stánkoch, aby boli diskrétni, nemali pri sebe veľkú hotovosť či iné cennosti a nenechávali svoje telefóny bez dohľadu. Rovnako by si mali dávať pozor na rozmieňanie peňazí a odpútanie ich pozornosti zlodejmi. "Medzi bežné triky, keď sa snaží niekto odpútať pozornosť od vašich vecí, patrí napríklad, keď sa vás pýta na cestu alebo keď vás zašpiní jedlom alebo nápojom a následne vás ochotne čistí," uviedli.



Ak sa stane niekto svedkom alebo obeťou zlodejov, je potrebné to okamžite ohlásiť polícii. V prípade potreby môže verejnosť osloviť tiež hliadku v teréne.