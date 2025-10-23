< sekcia Regióny
Bratislavskí mestskí poslanci nesúhlasia s návrhom o hazardných hrách
Ak parlament novelu schváli, hlavné mesto to bude považovať za flagrantné popretie vôle občanov a ignorovanie samospráv.
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Bratislavské mestské zastupiteľstvo vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhom novely zákona o hazardných hrách z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Najvyšších predstaviteľov SR vyzýva, aby od zámeru upustili, nezasahovali do kompetencií hlavného mesta v oblasti regulácie hazardu a rešpektovali vôľu viac ako 100.000 obyvateľov Bratislavy vyjadrenú v minulosti v petícii. Deklaratívne vyhlásenie schválili vo štvrtok mestskí poslanci.
„Bratislavu kedysi zaťažovali desiatky herní po celom meste. Samospráve a občanom trvalo roky, kým sme sa postupne zbavili tohto bremena na kvalite života v našom meste,“ konštatuje hlavné mesto, ktoré má kompetencie v oblasti regulácie definované vo všeobecne záväznom nariadení o zákaze umiestnenia herní a kasín z decembra 2020. Jeho schváleniu predchádzala v minulosti petícia i kauza stratených petičných hárkov.
Vďaka schválenému zákazu má 29. októbra vypršať licencia aj poslednému kasínu v Bratislave. Mestskému poslaneckému zboru sa nepozdáva, že sa vláda na poslednú chvíľu snaží hazard zachrániť a v zrýchlenom legislatívnom konaní pretláča v parlamente novelu, pre ktorú budú môcť niektoré herne a kasína fungovať ďalej, ak štátny Tipos preberie ich licencie. Novela má pritom platiť od 27. októbra.
Ak parlament novelu schváli, hlavné mesto to bude považovať za flagrantné popretie vôle občanov a ignorovanie samospráv. Označuje to za „amorálne a cynické“. Zdôrazňuje, že to Bratislave neprinesie žiadny benefit, pričom poukazuje na to, že hazard ničí rodiny i obyvateľov a deštruuje a ničí verejný priestor.
Najvyšších predstaviteľov SR preto mestský parlament vyzýva, aby upustili od zámeru schváliť predmetný zákon a aby hľadali konštruktívnejší a pre obyvateľov menej deštruktívny zdroj príjmov do štátneho rozpočtu. Ako jednu z možností uvádza zorganizovanie veľkého podujatia či veľtrhu v Bratislave.
