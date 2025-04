Bratislavskí mestskí poslanci si minútou ticha uctili pamiatku pápeža

Bratislava 24. apríla (TASR) - Bratislavské mestské zastupiteľstvo si uctilo vo štvrtok minútou ticha zosnulého pápeža Františka. Urobilo tak na návrh primátora Bratislavy Matúša Valla.



„Pápež František bol v Bratislave skoro štyri dni. Myslím si, že sa dotkol mnohých veriacich i neveriacich za tú návštevu. Bola to dôležitá návšteva pre naše mesto,“ skonštatoval Vallo.



Pápež František zomrel v pondelok (21. 4.) ráno vo veku 88 rokov. Na čele katolíckej cirkvi stál od marca 2013. Sobotný (26. 4.) pohreb povedie dekan kolégia kardinálov Giovanni Battista Re. Pohrebná omša sa bude konať na Svätopeterskom námestí. Na Slovensku bude v sobotu od 8.00 do 18.00 h vyhlásený v súvislosti so smrťou hlavy katolíckej cirkvi štátny smútok.