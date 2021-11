Bratislava 5. novembra (TASR) – Bratislavskí policajti objasnili sériu vlámaní do bytov. TASR o tom v piatok informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Polícia uviedla, že na území Bratislavy v poslednom období zaznamenala nárast prípadov krádeží vlámaním do bytov. Zároveň vyzvala verejnosť, aby ju v prípade podozrenia kontaktovala.



"A práve týmito odporúčaniami sa riadil aj obyvateľ štvrtého bratislavského okresu, ktorý v uplynulých dňoch pri ceste domov spozoroval vo večerných hodinách podozrivú situáciu v byte jeho susedov. Nakoľko disponoval informáciou, že jeho susedia sú momentálne odcestovaní, spozoroval podozrivý pohyb a svietenie v byte susedov, neváhal a kontaktoval políciu na linke 158," uviedol Szeiff.



Polícia na mieste zadržala podozrivú osobu, následne muža eskortovali na policajné oddelenie. Následným vyšetrovaním bolo preukázané, že spolu s ďalším mužom, ktorý bol zadržaný v okrese Senec, sa dopustili ďalších dvoch vlámaní do prízemných bytov vo štvrtom bratislavskom okrese.



Policajti zároveň u mužov zaistili predmety pochádzajúce z obdobnej trestnej činnosti, ku ktorej došlo v priebehu uplynulého obdobia v druhom bratislavskom okrese, a to hodinky, prstene, ale aj rôzne náradie. Policajti poriečneho oddelenia Policajného zboru na základe výpovede zadržaných osôb prepátrali aj jedno z jazier v okrese Senec, z ktorého následne vytiahli ďalšie náradie a predmety pochádzajúce z trestnej činnosti.



Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v štvrtom bratislavskom okrese vzniesol obvinenie zo zločinu krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody v časti štádiu pokusu a v časti dokonanom v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci spáchaného formou spolupáchateľstva 35-ročnému Maksymovi B. a 36-ročnému Romanovi Z. - obom štátnym príslušníkom Ukrajiny. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obom mužom trest odňatia slobody až na desať rokov. Vyšetrovateľom Policajného zboru bol spracovaný aj podnet k návrhu na väzobné stíhanie obvinených mužov.