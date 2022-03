Bratislavskí policajti počas dňa posilnili výkon služby

Bratislava 7. marca (TASR) - Bratislavskí policajti i železničná polícia v pondelok posilnili výkon služby na miestach so zvýšeným pohybom ľudí. Nezaznamenali prípady narušenia verejného poriadku alebo páchania inej protiprávnej činnosti. Informuje o tom bratislavská polícia na sociálnej sieti.



"Hliadky bratislavských policajtov Pohotovostnej motorizovanej jednotky aj železničnej polície posilnili v pondelok výkon služby na miestach so zvýšeným pohybom osôb. Medzi tieto miesta patrila napríklad aj Hlavná železničná stanica v Bratislave," uviedla polícia. Zamerala sa pritom na dohľad nad verejným poriadkom, na bezpečnosť návštevníkov hlavného mesta i na problematiku pohybu osôb, ktoré prišli do Bratislavy z Ukrajiny.