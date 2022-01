Bratislavskí policajti riešili viacero prípadov vážneho podchladenia

Bratislava 18. januára (TASR) - Mestskí policajti v Bratislave riešili počas uplynulých dní niekoľko vážnych prípadov podchladených ľudí. Viacero z nich našli pri hliadkovej činnosti. Mestská polícia upozorňuje, že mrazivé noci môžu byť rizikom pre ľudí bez domova, ale aj pre ľudí v krízovej situácii. Verejnosť preto vyzýva k všímavosti, ktorá sa môže na mestskú políciu v prípade potreby obrátiť na čísle 159.



"Pred pár dňami priviedli na útvar zásahovej jednotky a kynológie pani v seniorskom veku, ktorá vyšla z bytu len v papučiach a takmer celú noc sa túlala po Starom Meste. Minulý týždeň nás privolali k staršej dáme, ktorú sme našli premrznutú a plačúcu na zemi v Ružinove," priblížil niektoré z prípadov vedúci komunikačného oddelenia bratislavskej mestskej polície Peter Borko.



V spolupráci so sociálnymi pracovníkmi bratislavského magistrátu polícia aktívne vyhľadáva ľudí, ktorí sa ocitnú v núdzi. Od začiatku zimy im hlavné mesto prostredníctvom hliadok mestskej polície poskytuje materiálnu pomoc, napríklad v podobe karimatiek, spacích vakov, diek, rukavíc, šálov či čiapok.



Policajné hliadky zároveň ľudí na ulici informujú o možnosti využitia krízových ubytovacích zariadení. Jedným z nich je aj zimný krízový nocľah na Hradskej, ktorý hlavné mesto otvorilo 15. januára. Môžu ho navštíviť ľudia, ktorí z rozličných dôvodov nevyužívajú iné ubytovacie možnosti.



"Radi by sme poprosili obyvateľov Bratislavy, aby boli v týchto dňoch k svojmu okoliu viac všímaví. Ak uvidíte človeka so zdravotnými problémami, v núdzi alebo napríklad zmäteného, neváhajte privolať mestskú políciu prostredníctvom linky 159 alebo rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 155," podotkol Borko.