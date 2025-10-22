Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Napadli ho na parkovisku v Bratislave: Mužovi spôsobili zranenia

Snímka z miesta napadnutia. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Bratislavskí policajti vyšetrujú výtržníctvo, neznámy páchateľ napadol muža

Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Bratislavskí policajti vyšetrujú prípad výtržníctva zo 6. októbra. O 18.40 h napadol neznámy páchateľ na parkovisku na Podzáhradnej ulici v Podunajských Biskupiciach muža a spôsobil mu ľahké zranenia. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Polícia zverejnila aj fotografiu mužov, po ktorých totožnosti pátra. „Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k ich totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ napísali policajti.

