Bratislavskí poslanci by sa mali rozpočtom na r. 2023 zaoberať v marci

Bratislava 11. februára (TASR) – Bratislavskí mestskí poslanci by sa mali rozpočtom hlavného mesta na rok 2023 zaoberať v marci. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Dovtedy zostáva slovenská metropola v rozpočtovom provizóriu. Magistrát ubezpečuje, že na obyvateľov to zásadný vplyv nemá.



"Podobne ako 40 percent všetkých miest a obcí, aj Bratislava svoj rozpočet na tento rok ešte len zostavuje," skonštatovala Schmucková.



Pripomenula, že legislatívne zmeny presadené vládou koncom minulého roka obrali rozpočet Bratislavy o 55 miliónov eur. V dôsledku toho sa ani hlavné mesto nevyhne reštrikčným opatreniam. Keďže však návrh rozpočtu ešte nie je sfinalizovaný, rozsah opatrení zatiaľ definitívne stanovený nie je. Materiál by mal byť spracovaný a predložený mestským komisiám koncom februára.



"Poslanci sa ním budú zaoberať na marcovom zasadnutí. Rozpočtové provizórium nemá na obyvateľov zásadný vplyv," poznamenala Schmucková.



O "obrovských" škrtoch v rozpočte na tento rok hovoril primátor Bratislavy Matúš Vallo aj v rozhovore pre TASR koncom minulého roka. Pripomenul zároveň, že vláda hlavnému mestu nepomohla ani s 30-miliónovým výpadkom cestovného pri MHD počas pandémie. "Keď si zrátame cenu energií, infláciu, valorizáciu platov, nové platby, ktoré vláda bez konzultácie s nami dala, máme obrovský problém," povedal Vallo. Priznal vtedy, že vyrovnaný rozpočet zostaviť nevedia, magistrát preto čaká tvrdá práca, aby bol toho schopný. "A bude to veľmi bolestivé," podotkol.



Rozpočtovým provizóriom začali rok 2023 viaceré bratislavské mestské časti, ako aj Bratislavský samosprávny kraj. Niektoré samosprávy vrátane BSK už majú schvaľovanie rozpočtu za sebou, niektoré to ešte v najbližších dňoch či týždňoch čaká.