Bratislavskí poslanci odmietli vymenovanie Z. Jakubcovej za šéfku MPS

Bratislava 27. mája (TASR) - Bratislavskej firme Mestský parkovací systém (MPS), ktorá bude hlavnému mestu zabezpečovať komplexné služby v oblasti parkovania, Zuzana Jakubcová šéfovať nebude. Hoci vzišla z výberového konania, bratislavskí mestskí poslanci vo štvrtok jej vymenovanie za konateľku spoločnosti neschválili. Konateľom firmy tak naďalej ostáva Peter Bánovec, ktorý bol do tejto funkcie na jeseň 2020 dočasne menovaný.



Jakubcovú pritom na pozíciu konateľky odporučila výberová komisia na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia i hlasovania. Do výberového konania bolo doručených päť kompletných prihlášok.



Na štvrtkovom rokovaní mestského parlamentu poslanec Igor Polakovič svojich kolegov informoval, že bol členom výberovej komisie. Po vyhlásení výsledkov výberového konania však dostal referencie o Jakubcovej. "Tie ma priviedli k pochybnostiam, či bol konečný výber komisie správny a či sme vybrali vhodného človeka na túto pozíciu," vyhlásil s tým, že ak by o týchto referenciách vedel počas výberového konania, kandidátku by hodnotil inak. Svojimi odpoveďami ho nepresvedčila ani na minulotýždňovom stretnutí.



MPS je podľa Polakoviča dôležitou mestskou spoločnosťou, keďže sa v Bratislave na jeseň očakáva spustenie mestskej parkovacej politiky v prvých zónach. "Firma napĺňa jednu z hlavných priorít, a to je implementácia parkovacej politiky. Keďže poznám, aké úlohy má MPS pred sebou, som presvedčený, že v súčasnej situácii si nemôžeme dovoliť toto riziko. Nebudem hlasovať za žiadneho z navrhovaných kandidátov," uviedol. Mestských poslancov vyzval, aby sa výberové konanie zopakovalo začiatkom budúceho roka, keď sa v MPS "utrasú veci", ktoré sú na nábeh parkovacej politiky potrebné.



Jakubcová vo svojom zverejnenom životopise uviedla, že má dlhoročné skúsenosti s budovaním a implementovaním obchodnej stratégie v B2C a B2B kanálu v telekomunikačnom a bankovom sektore. V prezentácii uviedla, že je skúsený manažér orientovaný na rozbeh a implementovanie projektov, budovanie obchodov a služieb.



Mestskí poslanci na jeseň 2020 rozhodli, že v Bratislave obnoví svoju činnosť firma MPS, ktorá bola od novembra 2014 v likvidácii. Poslanci zároveň schválili vymenovanie Petra Bánovca za dočasného konateľa spoločnosti, kým z výberového konania nevzíde nový šéf firmy.



MPS sa bude zaoberať od odťahov cez služby registrácie a kontroly parkovacej politiky až po správu hromadných garáží a záchytných parkovísk.