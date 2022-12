Bratislavskí poslanci schválili dotáciu pre Depaul Slovensko

Bratislava 15. decembra (TASR) – Nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa v Bratislave venuje ľuďom bez domova, dostane dotáciu 25.000 eur. Rozhodlo o tom vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo.



Cieľom je udržať dostupnosť sociálnej služby v Útulku a Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) sv. Lujzy de Marillac a príprava nových priestorov na jej poskytovanie. Zariadenie bolo totiž nútené zmeniť miesto poskytovania sociálnej služby. Nájomná zmluva na doterajšom mieste mu bola vypovedaná v druhej polovici kalendárneho roka a končila sa v novembri. Z rozpočtu by sa mali pokryť napríklad menšie vnútorné úpravy a opravy, časť dotácie bude použitá na decembrový nájom.



Útulok a ZOS sv. Lujzy umožňuje včasné zachytenie chorých ľudí bez domova, u ktorých by bez odbornej pomoci mohlo dôjsť k zhoršeniu zdravotného stavu a ohrozeniu života. Poskytuje prístup k základnému zdravotnému ošetreniu a miestu na zlepšenie zdravotného stavu. Klienti zariadenia sú vo väčšine prípadov imobilní alebo trpia chronickými chorobami, sú to ľudia v preddôchodkovom a dôchodkovom veku a ľudia s vážnym zdravotným stavom.



Bratislavskí mestskí poslanci zároveň odsúhlasili dotáciu vo výške 6000 eur pre organizáciu Maltézska pomoc Slovensko.