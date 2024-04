Bratislavskí poslanci schválili výzvu na zmenu ÚPN v Mlynských nivách

Bratislava 25. apríla (TASR) - Bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ) schválilo vo štvrtok výzvu na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu mesta (ÚPN) v súvislosti s bývaním a rozšírením verejných priestorov v oblasti Mlynské nivy. Konkrétne ide o aktualizovanú výzvu na predkladanie zámerov v lokalite, pre ktorú bola vypracovaná Mestská urbanistické štúdia (MUŠ) Mlynské nivy. Výzva je časovo neobmedzená z dôvodu potenciálnych záujemcov v budúcnosti.



Na prvú verejnú výzvu na predkladanie záujmov o zmenu ÚPN, vyhlásenú ešte v roku 2021, prišlo 128 žiadostí. Keďže v oblasti Mlynských nív prišlo kombinovane viacero žiadostí, hlavné mesto vypracovalo Mestskú urbanistickú štúdiu. Počas tvorby bola konzultovaná so zapojenými developermi. Avšak samotná urbanistická štúdia dáva "názor" na celé územie, teda aj na lokality, ktoré nie sú zapojené do pôvodnej výzvy. Pri zmenách územného plánu sa pritom počíta s ich prípravou iba v lokalitách, ktoré sú zapojené do výzvy a s developermi, s ktorými sú podpísané zmluvy o spolupráci.



Už počas tvorby urbanistickej štúdie, ale aj po jej verejnom prerokovaní, sa prihlásili majitelia pozemkov v lokalite MUŠ, ktorí neboli prihlásení do prvotnej výzvy. "Keďže urbanistická štúdia vyjadruje názor aj na ich územie a zároveň je snaha o čo najkomplexnejšie zhodnotenie prestavbového územia, považujeme za správne dať možnosť zapojiť sa do tejto výzvy aj ďalším záujemcom," konštatuje bratislavský magistrát v dôvodovej správe. Podmienky ostávajú rovnaké ako pre pôvodných záujemcov vo výzve.



Cieľom výzvy je zvýšenie dostupnosti bývania na základe spolupráce hlavného mesta so súkromným sektorom. Podporiť to chce primárne prostredníctvom budovania nových bytových domov s primeranou proporciou nájomného bývania tam, kde to bude možné, a teda preverené kladne prerokovanou urbanistickou štúdiou. Až následne sa pristúpi k príprave zmien a doplnkov ÚPN. Podmienkou tiež je, aby žiadateľ vedel preukázať vzťah k danému pozemku či pozemkom. Pozornosť je venovaná aj rozvoju verejnej infraštruktúry.