Bratislavskí potápači opäť čistili Veľký Draždiak

Bratislava 5. júla (TASR) - Črepiny zo skla, pneumatiky, plasty, rybárske náčinie či stavebný materiál obrastený ostrými ulitníkmi, aj to vylovili potápači zo Spolku ochrancov vody Octopus počas pravidelného čistenia dna a brehov Veľkého Draždiaka v bratislavskej Petržalke. Práve drobný i objemný odpad predstavuje často potenciálne nebezpečenstvo pre návštevníkov jazera, najmä počas letnej sezóny, ale tiež pre tamojšiu flóru a faunu.



"Vďaka vylovenému a odvezenému odpadu na náklady samosprávy je miera znečistenia nášho obľúbeného letoviska opäť stabilizovaná," konštatuje mestská časť na sociálnej sieti.



Návštevníkov však vyzýva, aby boli k prírode ohľaduplní, ale nielen počas leta. Na odhodenie akéhokoľvek odpadu odporúča využitie odpadkových košov, v prípade objemného odpadu miestny zberný dvor či sezónne zbery. "Jazero ani žiadne iné vodné plochy nie sú smetiskom a verte, že zbavením sa odpadu tým, že ho pohodlne odhodíte či už do vody, alebo hocikam do prírody, nič nevyriešite," odkazuje samospráva.