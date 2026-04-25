Bratislavskí seniori sa od 30.4. môžu prihlasovať do akadémie BUSA
BUSA je zameraná na podporu celoživotného vzdelávania seniorov, rozvoj kreativity a tvorivých schopností, ako aj posilnenie sociálnych väzieb, osobného rastu a duševnej pohody.
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Seniori z hlavného mesta sa od 30. apríla môžu prihlasovať do dvojročného programu Bratislavská umelecká seniorská akadémia (BUSA). Na výber majú z niekoľkých umeleckých odborov. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že program pripravilo oddelenie školstva a mládeže v spolupráci so základnými umeleckými školami (ZUŠ) a s Centrom voľného času (CVČ).
„Účasť na BUSA je bezplatná s limitovaným počtom miest na jednotlivé umelecké odbory. Vzdelávanie bude prebiehať formou individuálneho alebo skupinového štúdia,“ priblížil hovorca. Podotkol, že výučbu zabezpečia kvalifikovaní lektori na vybraných ZUŠ a CVČ. Záujemcovia si môžu vybrať tanečný, výtvarný alebo literárno-dramatický odbor či z hudobných odborov.
Ako uviedol, pri registrácii je potrebné najskôr zvoliť odbor štúdia a následne ZUŠ alebo CVČ. Dodal, že účastníci, ktorí splnia stanovené podmienky, sa stanú absolventmi a získajú osvedčenie o absolvovaní po ukončení dvojročného štúdia.
BUSA je zameraná na podporu celoživotného vzdelávania seniorov, rozvoj kreativity a tvorivých schopností, ako aj posilnenie sociálnych väzieb, osobného rastu a duševnej pohody. Program je určený pre seniorov vo veku od 62 rokov s trvalým pobytom na území hlavného mesta, ktorí majú záujem o umenie, chcú sa naučiť niečo nové alebo nadviazať na predchádzajúce skúsenosti a záujmy. Je financovaný z rozpočtu hlavného mesta.
„Účasť na BUSA je bezplatná s limitovaným počtom miest na jednotlivé umelecké odbory. Vzdelávanie bude prebiehať formou individuálneho alebo skupinového štúdia,“ priblížil hovorca. Podotkol, že výučbu zabezpečia kvalifikovaní lektori na vybraných ZUŠ a CVČ. Záujemcovia si môžu vybrať tanečný, výtvarný alebo literárno-dramatický odbor či z hudobných odborov.
Ako uviedol, pri registrácii je potrebné najskôr zvoliť odbor štúdia a následne ZUŠ alebo CVČ. Dodal, že účastníci, ktorí splnia stanovené podmienky, sa stanú absolventmi a získajú osvedčenie o absolvovaní po ukončení dvojročného štúdia.
BUSA je zameraná na podporu celoživotného vzdelávania seniorov, rozvoj kreativity a tvorivých schopností, ako aj posilnenie sociálnych väzieb, osobného rastu a duševnej pohody. Program je určený pre seniorov vo veku od 62 rokov s trvalým pobytom na území hlavného mesta, ktorí majú záujem o umenie, chcú sa naučiť niečo nové alebo nadviazať na predchádzajúce skúsenosti a záujmy. Je financovaný z rozpočtu hlavného mesta.