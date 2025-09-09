< sekcia Regióny
Bratislavskí starostovia odmietajú odsúvanie termín komunálnych volieb
Na zámer presunutia komunálnych volieb upozornila mimoparlamentná strana Demokrati. Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce podľa jej informácií spojiť komunálne voľby s voľbami do NR SR.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Starostovia mestských častí Bratislavy nepovažujú za správne predlžovať prebiehajúce volebné obdobie o jeden rok. Jednomyseľne sa na tom zhodli na pravidelnom stretnutí Regionálneho združenia mestských častí (RZ MČ) hlavného mesta SR Bratislavy.
„Predĺženie prebiehajúceho funkčného obdobia by nebolo v súlade s princípmi demokracie,“ tlmočil postoj RZ MČ jeho tajomník Jaroslav Mrva. Dodal, že starostky a starostovia však nenamietajú voči predĺženiu funkčného obdobia o rok od nasledujúcich volieb.
Zároveň to však nepovažujú za prioritnú tému týkajúcu sa samospráv. „Vláda by mala skôr riešiť reálne problémy obcí a miest, napríklad fakt, že slovenské obce a mestá majú o polovicu nižšie daňové príjmy než obce v Českej republike, hoci za tieto peniaze musia poskytovať rovnakú úroveň služieb,“ upozornil Mrva.
Na zámer presunutia komunálnych volieb upozornila mimoparlamentná strana Demokrati. Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce podľa jej informácií spojiť komunálne voľby s voľbami do NR SR. Zo stanoviska strany Smer-SD pre TASR vyplýva, že koalícia by sa mohla venovať otázke možného posunu komunálnych volieb.
Na možnosť už reagovala Únia miest Slovenska (ÚMS), ktorá diskusiu v tomto prípade označila za irelevantnú, keďže súčasná koalícia nemá ústavnú väčšinu. Ani ÚMS sa však nebráni rokovaniam o možnosti predĺžiť mandát starostov, primátorov a miestnych poslancov na päť rokov, avšak až od roku 2030.
