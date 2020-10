Bratislavskí starostovia testovanie akceptujú, no majú málo informácií

Bratislava 21. októbra (TASR) – Starostovia 17 bratislavských mestských častí rešpektujú rozhodnutie vlády spustiť na Slovensku celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19. Sťažujú sa však na nedostatok informácií, nezodpovedaných otázok majú stále mnoho. Pre TASR to uviedol starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice a šéf Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta Jozef Krúpa.



"Samosprávy majú skúsenosť s organizovaním volieb. Miesta i systém poznáme, k tomuto testovaniu však máme viacero otázok. Informácie dostávame postupne, máme ich však nedostatok a zo dňa na deň sa menia. Nevieme, s akými údajmi máme pracovať," povedal Krúpa pre TASR.



V Záhorskej Bystrici už vyčlenili zodpovedných pracovníkov, ktorí budú pomáhať s organizáciou testovania v mestskej časti. Pripravujú sa aj konkrétne lokality, ktoré by mali byť totožné s miestami volebných okrskov. "V prípade základných škôl hľadáme alternatívne riešenia, keďže nechceme, aby došlo k potenciálnemu infikovaniu priestorov," priblížil Krúpa. Bratislavskí starostovia preto chcú rokovať s vedením Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je zriaďovateľom stredných škôl, aby poskytol priestory týchto škôl. Stredoškoláci sa totiž aktuálne učia dištančnou formou a školy fyzicky nenavštevujú. "Na týchto stredných školách by sa mohli vytvoriť miestnosti pre testovanie. Budeme o tom rokovať," poznamenal šéf regionálneho združenia.



BSK i bratislavský magistrát chcú bratislavskí starostovia požiadať aj o personálnu pomoc, keďže majú nedostatok svojich pracovníkov či dobrovoľníkov, ktorých majú vyčleniť na administratívnu výpomoc pri testovaní.