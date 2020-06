Bratislavskí študenti navrhli riešenie pre priestory kampusu STU

Bratislava 2. júna (TASR) - Študenti zo Slovenskej technickej univerzity (STU) a Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave navrhli riešenie pre vnútroblok a priľahlé priestory univerzitných budov kampusu STU v bratislavskom Starom Meste. V rámci medzinárodnej študentskej súťaže Muniss odovzdalo návrhy šesť študentských tímov. TASR o tom informovalo hlavné mesto.



Tímy STU boli zmiešané, študenti priestorového plánovania spolupracovali s budúcimi architektmi. Vo svojich návrhoch sa študenti snažili začleniť riešené územie do siete verejných priestorov mesta tak, aby bolo atraktívne pre študentov, ako aj širokú verejnosť. "Štvrtý ročník súťaže Muniss priniesol veľmi solídny výsledok. Je to dobrý základ, na ktorom sa dá stavať. Spoločným menovateľom je znalosť danej problematiky a pochopenie skrytého potenciálu vnútrobloku univerzity, nadšenie a spolupatričnosť, veľká analytická zručnosť a invenčnosť," povedala hlavná architektka Bratislavy a odborný garant súťaže za hlavné mesto Bratislavu Ingrid Konrad.



V prvej fáze sa študenti priestorového plánovania z Ústavu manažmentu STU venovali hĺbkovej analýze územia. Na základe práce v teréne a workshopov vedených pedagógmi a odborníkmi z magistrátu vypracovali 120-stranovú brožúru so zozbieranými dátami, hodnoteniami a odporúčaniami. "Ako nástroj na získanie mienky poslucháčov a zamestnancov STU ako užívateľov spoločného priestoru použili študenti aj vlastný online dotazník, na ktorý reagovalo vyše 1000 respondentov. Do návrhovej časti súťaže sa zapojili aj študenti z Fakulty architektúry STU a študenti architektúry z Katedry architektonickej tvorby VŠVU," spresnil magistrát.



Mesto Bratislava podporuje súťaž poskytnutím odborných konzultácií a workshopov z praxe verejnej správy, ale aj finančnými prostriedkami. Vyčlenené boli aj prostriedky na realizáciu nízkonákladového riešenia. Organizátori sa tak rozhodli do súťaže priniesť nový prvok, a to návrh architektonického detailu - mestského zásahu, ktorý by bolo možné po skončení súťaže zrealizovať a pôsobil by tak ako pilotný projekt k celkovej regenerácii územia.



Myšlienka zapojiť študentov územného plánovania, urbanizmu a architektúry na úrovni medzinárodnej súťaže na riešenia konkrétnych zadaní rozvoja mesta vznikla v Brne v roku 2011. Bratislava sa zapojila ako prvá.