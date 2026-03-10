< sekcia Regióny
Bratislavskí vodári ponúkajú bezplatnú analýzu vzoriek vody zo studní
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pri príležitosti Svetového dňa vody (22. 3.) aj tento rok ponúka záujemcom bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť. TASR o tom informoval hovorca BVS Matúš Stračiak.
„Kvalita pitnej vody zo studní býva často prehliadaná, pritom práve správna informovanosť dokáže predísť viacerým zdravotným rizikám,“ skonštatoval Stračiak.
Celková tvrdosť ovplyvňuje nielen chuť vody, ale aj životnosť domácich spotrebičov. Dusičnany sú zase podľa vodárenskej spoločnosti významným zdravotným ukazovateľom, obzvlášť citlivé sú na ne deti a tehotné ženy.
Pri bezplatnej analýze vzoriek vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov môžu záujemcovia priniesť 20. marca v čase od 8.00 do 15.00 h vzorku vody do priestorov akreditovaného laboratória BVS na Bojnickej ulici v Bratislave.
Pri odbere vzorky vody treba podľa vodární postupovať tak, že plastová fľaša (tri decilitre) musí byť niekoľkokrát dôkladne vypláchnutá vodou. Vodu je potrebné nechať aspoň tri minúty odtiecť. Fľašu treba naplniť až po okraj tak, aby pod vrchnákom nebol žiadny vzduch a uzavrieť.
Každá fľaša bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude zverejnený výsledok analýzy. Výsledky budú zverejnené na stránke BVS.
V prípade záujmu o podrobnejšiu analýzu je možné objednať si rozbor elektronicky v týždni od 16. do 20. marca alebo osobne 20. marca v čase od 8.00 do 14.00 h. Vodárne ju ponúkajú so zľavou.
