VODIČI, POZOR: V Bratislave sa zdržíte najmä v okolí tunela Sitina

Bratislava 26. septembra (TASR) - Vodiči v Bratislave sa v pondelok ráno zdržia na viacerých úsekoch, najmä v okolí tunela Sitina. Kolóny sa tvoria na moste Lanfranconi a v Mlynskej doline smerom do tunela, tiež za ním v smere na Malacky. Vodičov na to upozorňuje Zelená vlna RTVS.



Približne 20 minút si vodiči počkajú na moste Lanfranconi aj v Mlynskej doline v smere do tunela Sitina. Rovnako sa tvoria kolóny aj za tunelom na diaľnici D2 smerom na Malacky, kde stojí odstavené auto. "V tuneli Sitina je uzatvorený ľavý jazdný pruh, sledujte svetelné dopravné značky," varuje Zelená vlna. So zdržaním asi 15 minút treba počítať aj na diaľnici D1 v smere od Avionu na Prístavný most.