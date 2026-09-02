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Bratislavskú arcidiecéznu charitu od septembra vedie Karol Vlasák
Priestor na ďalší rozvoj vidí nový riaditeľ najmä v dobrovoľníctve a vo farských charitách.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Bratislavská arcidiecézna charita má od 1. septembra nového riaditeľa. Ericha Hulmana vo funkcii nahradil Karol Vlasák. Ten doteraz v charite viedol Domov sociálnych služieb a Rehabilitačné stredisko Samária. Informovala o tom na svojom webe Bratislavský arcidiecézna charita.
Hulman zostane s charitou spojený. „Charita bola dôležitou súčasťou môjho života a som rád, že ňou zostane aj naďalej, hoci už v inej úlohe. Teším sa, že budem mať viac času na seba, svoje záľuby a rodinu, ale zároveň chcem zostať užitočný tam, kde to bude potrebné. Preto budem pokračovať ako dobrovoľník vo Farskej charite v Dúbravke,“ povedal Hulman, ktorý odišiel do dôchodku.
Vedenie Bratislavskej arcidiecéznej charity preberá Vlasák, ktorý prostredie organizácie aj jej služby dobre pozná. Doteraz pôsobil ako vedúci Domova sociálnych služieb a Rehabilitačného strediska Samária, ktoré poskytuje pomoc a podporu ľuďom so skúsenosťou s duševným ochorením. „Mojou prioritou je zachovať kontinuitu a stabilitu služieb, ktoré dnes charita poskytuje. Zároveň považujem za veľmi dôležité, aby sme ako cirkevná charitatívna organizácia vychádzali z pevných hodnôt aj dovnútra, aby sme budovali dobré vzťahy, mali zdravú kultúru organizácie a tým dostatok odborných kapacít na poskytovanie kvalitných služieb,“ povedal Vlasák.
Priestor na ďalší rozvoj vidí nový riaditeľ najmä v dobrovoľníctve a vo farských charitách. Do budúcnosti by bol rád, keby sa im podarilo charitu viac približovať aj mladým ľuďom a školám, hovoriť s nimi o solidarite, dobrovoľníctve a o tom, čo znamená pomáhať druhým.
Hulman zostane s charitou spojený. „Charita bola dôležitou súčasťou môjho života a som rád, že ňou zostane aj naďalej, hoci už v inej úlohe. Teším sa, že budem mať viac času na seba, svoje záľuby a rodinu, ale zároveň chcem zostať užitočný tam, kde to bude potrebné. Preto budem pokračovať ako dobrovoľník vo Farskej charite v Dúbravke,“ povedal Hulman, ktorý odišiel do dôchodku.
Vedenie Bratislavskej arcidiecéznej charity preberá Vlasák, ktorý prostredie organizácie aj jej služby dobre pozná. Doteraz pôsobil ako vedúci Domova sociálnych služieb a Rehabilitačného strediska Samária, ktoré poskytuje pomoc a podporu ľuďom so skúsenosťou s duševným ochorením. „Mojou prioritou je zachovať kontinuitu a stabilitu služieb, ktoré dnes charita poskytuje. Zároveň považujem za veľmi dôležité, aby sme ako cirkevná charitatívna organizácia vychádzali z pevných hodnôt aj dovnútra, aby sme budovali dobré vzťahy, mali zdravú kultúru organizácie a tým dostatok odborných kapacít na poskytovanie kvalitných služieb,“ povedal Vlasák.
Priestor na ďalší rozvoj vidí nový riaditeľ najmä v dobrovoľníctve a vo farských charitách. Do budúcnosti by bol rád, keby sa im podarilo charitu viac približovať aj mladým ľuďom a školám, hovoriť s nimi o solidarite, dobrovoľníctve a o tom, čo znamená pomáhať druhým.