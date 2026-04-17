Bratislavskú hasičskú stanicu na Hálkovej obnovujú
Obnova sa týka aj priestorov pre príslušníkov.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Hasičskú stanicu na Hálkovej ulici v Bratislave začali rekonštruovať. Hasičov preto spolu s technikou dočasne presťahovali. Výjazdy zo stanice HS3 budú zabezpečovať z areálu bývalého Istrochemu. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Dočasné riešenie sa podarilo zabezpečiť v areáli bývalej Dimitrovky, konkrétne v Istrocheme, kde v minulosti pôsobil závodný hasičský útvar Duslo. Využité boli priestory, ktoré si nevyžadovali zásadné stavebné úpravy, a preto umožnili rýchle presťahovanie hasičov aj s technikou,“ uviedol zbor. Stanicu presťahovali, aby mohla naďalej realizovať výjazdy a nedošlo k zhoršeniu dojazdových časov.
Ako hasiči doplnili, stanica na Hálkovej ulici prechádza rozsiahlou modernizáciou zahŕňajúcou zateplenie objektu, výmenu okien a garážových brán a izoláciu strechy. „Súčasťou dvora je aj hangár s umyvárkou pre veľké zásahové vozidlá, ktorý taktiež prechádza kompletnou obnovou,“ poukázali hasiči.
Obnova sa týka aj priestorov pre príslušníkov. Zrekonštruované majú byť priestory pre špecializovaný modul pre povodne. Súčasťou nového riešenia bude i priestor pre hasičských potápačov, ktorí na stanici pôsobia.
