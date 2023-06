Bratislavskú katedrálu predstaví interaktívna pomôcka

Bratislava 19. júna (TASR) - Rozprávajúci dotykový rám je názov novej elektronickej interaktívnej pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých, ktorá priblíži Katedrálu sv. Martina v Bratislave a súsošie svätého Martina na koni. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska na svojom webe.



Rám s platňami je od pondelka umiestnený v informačnom centre Martineum pri Katedrále sv. Martina. Zariadenie podrobne porozpráva, čo znázorňujú špeciálne reliéfne fotografie vytlačené na 3D tlačiarni, ktoré je možné vnímať hmatom spolu so sprievodným slovom.



Pomôcka upozorňuje vidiacich na každodenné problémy ľudí so zrakovým znevýhodnením a podporuje tak ich prirodzenú integráciu do spoločnosti.



Prvý rozprávajúci dotykový rám sa už používa v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Predstavuje mariánsky obraz Madonu s anjelmi z Popradu z roku 1484. Pomocou rozprávajúceho dotykového rámu môžu nevidiaci a slabozrakí v Bratislave spoznať aj budovu Reduty a koncertnú sieň Slovenskej filharmónie a užiť si koncert.