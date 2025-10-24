< sekcia Regióny
Bratislavskú Redutu a Dom umenia Piešťany zaplnia mladí návštevníci
Autor TASR
Bratislava/Piešťany 24. októbra (TASR) - Slovenskú filharmóniu (SF) a Dom umenia Piešťany zaplnia opäť deti a mladí návštevníci. Koncerty s interaktívnym vzdelávacím projektom Príbeh hudby Slovenskej filharmónie sa uskutočnia v Koncertnej sieni SF v utorok 28. októbra v dvoch frekvenciách - o 9.30 a 11.30 h a v Dome umenia Piešťany v stredu 29. októbra o 10.00 a 11.30 h. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Projekt vznikol v spolupráci Bratislavského chlapčenského zboru so SF pri príležitosti 75. výročia inštitúcie v roku 2024. „Premiéru sledovalo online 302 škôl z celého Slovenska s 24.076 žiakmi,“ uvádza filharmónia k projektu, ktorého autorom je Gabriel Rovňák. Príbehy hudby pre mladých pripravuje 13 rokov. V bratislavskej Redute prevedie návštevníkov históriou hudobnej inštitúcie slovom aj hudbou.
Deti a mladí poslucháči sa na koncertoch dozvedia o vzniku prvej slovenskej hudobnej inštitúcie. Vrátia sa do roku 1949, keď vznikal orchester a zakladala sa Slovenská filharmónia. Čaká ich stretnutie s hudobným skladateľom, profesorom Eugenom Suchoňom, zakladateľom SF. „Spoločne navštívime aj prvý koncert, ktorý zaznel 27. októbra 1949. Mladí návštevníci si vypočujú diela viacerých skladateľov - Alexandra Moyzesa, Jána Cikkera, Eugena Suchoňa, Franza Schuberta, Ludwiga van Beethovena a Vladimíra Godára,“ približuje filharmónia podujatia, na ktorých sa mladí stretnú s členmi orchestra SF, Slovenského filharmonického zboru a so zbormajstrom Petrom Rezníkom.
Návštevníci koncertov sa oboznámia tiež s tým, že v SF sa zrodil aj Chlapčenský filharmonický zbor, dnes známy ako Bratislavský chlapčenský zbor. „Deti sa dozvedia, ako sa stať členom Slovenskej filharmónie - zažijú konkurz a sami rozhodnú, kto v ňom uspeje. Odvážni sa stanú na malú chvíľu filharmonikmi,“ avizuje SF svoj príbeh hudby, v ktorom budú pod taktovkou Gabriela Rovňáka účinkovať SF, Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Peter Rezník), Bratislavský chlapčenský zbor (zbormajsterka Magdaléna Rovňáková), herec Vladimír Kobielsky, huslistka Anabela Patkoló a člen Bratislavského chlapčenského zboru Alexander Fellmayer.
