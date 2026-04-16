Bratislavskú Redutu navštívi 1400 školákov, spoznajú kráľovský nástroj
Návštevníci podujatia sa dozvedia, aká je história tohto nástroja, z čoho sa skladá a ako znie.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) organizuje v piatok 17. apríla tretiu Hudobnú akadémiu pre bratislavských a mimobratislavských školákov, ktorí sa v aktuálnej sezóne na sériu koncertov prihlásili. Podujatie, ktoré sa v bratislavskej Redute uskutoční v dvoch frekvenciách o 9.30 a 11.30 h, navštívi 1400 žiakov. TASR o tom informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.
Záujemcom, ktorí so školou Hudobnú akadémiu nenavštevujú, dáva do pozornosti Rodinný koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. apríla o 16.00 h s rovnakým programom. „Deti sa zoznámia s organom - najväčším a najzložitejším hudobným nástrojom, ktorý je súčasťou chrámov alebo koncertných sál. Interpret si ho so sebou nenosí,“ približuje filharmónia podujatie, na ktorom moderátor Martin Vanek predstaví organ v Koncertnej sieni SF, vážiaci až 200 kg.
Návštevníci podujatia sa dozvedia, aká je história tohto nástroja, z čoho sa skladá a ako znie. O jeho krásnom zvuku ich presvedčí slovenský organista Marek Vrábel. „Kráľovský nástroj v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie neprehliadnete, všimnete si ho hneď pri vstupe na koncert. Patrí k tým najväčším píšťalovým organom na Slovensku,“ podčiarkuje Tolstova.
