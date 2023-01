Bratislavskú štátnu záchranku zatiaľ povedie D. Tomčanyová

Bratislava 2. januára (TASR) - Bratislavskú štátnu záchranku zatiaľ povedie Dagmar Tomčanyová. Do funkcie riaditeľa ju od nového roka vymenovali na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie však do 14. mája. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Na poste nahradila Imricha Andrásiho, ktorý neuspel v novembrovom výberovom konaní, kde bol jediným uchádzačom. Rezort vtedy avizoval, že nové výberové konanie sa zrealizuje v zákonnej lehote. Odchod Andrásiho žiadali zamestnanci záchranky, ktorí preto spísali aj petíciu.