Sobota 2. máj 2026
Bratislavský Aupark získal 270 mil. eur na refinancovanie dlhu

.
Bratislavský AUPARK. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Finančná skupina Wood & Company a Tatra Asset Management úspešne zabezpečili nové bankové financovanie pre nákupné centrum Aupark v Bratislave vo výške 270 miliónov eur. Ako informovali, úver slúži na refinancovanie existujúceho dlhu a jeho navýšenie, pričom ide o jednu z najväčších realitných úverových transakcií na slovenskom trhu.

Financovanie poskytol syndikát piatich bankových skupín - UniCredit Bank, ČSOB, ING Bank, Tatra banka a VÚB banka. V úlohe aranžéra a koordinátora úveru vystupovala UniCredit Bank, ktorá zastupovala bankový syndikát pri štruktúrovaní a zabezpečení financovania.

Získanie financovania v tomto objeme od silného bankového syndikátu potvrdzuje dôveru finančných inštitúcií v kvalitu aktíva Aupark, ako aj našu schopnosť dlhodobo úspešne riadiť a zhodnocovať realitné investície,“ uviedol partner Wood & Company Martin Šmigura.

„Aupark dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu medzi nákupnými centrami v Bratislave a kontinuálne zvyšuje svoju výkonnosť,“ poznamenal riaditeľ Large Corporates SK a Advisory & Financing Solutions pre UniCredit Bank Štefan Brychta. Pokračovanie vo financovaní rozvoja Auparku je podľa neho prirodzeným krokom v súlade s ich stratégiou.

Nové financovanie nadväzuje na akvizíciu nákupného centra Aupark z roku 2021, ktorú Wood & Company realizovala s Tatra Asset Management v tranžiach od spoločnosti Unibail-Rodamco-Westfield v celkovej hodnote 450 miliónov eur. Transakcia v tom čase predstavovala najväčšiu realitnú transakciu na slovenskom trhu. Aktuálne financovanie reflektuje stabilnú výkonnosť centra, pričom Aupark dlhodobo patrí medzi najvýznamnejšie retailové destinácie na Slovensku.
.

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA