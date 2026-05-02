< sekcia Regióny
Bratislavský Aupark získal 270 mil. eur na refinancovanie dlhu
Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Finančná skupina Wood & Company a Tatra Asset Management úspešne zabezpečili nové bankové financovanie pre nákupné centrum Aupark v Bratislave vo výške 270 miliónov eur. Ako informovali, úver slúži na refinancovanie existujúceho dlhu a jeho navýšenie, pričom ide o jednu z najväčších realitných úverových transakcií na slovenskom trhu.
Financovanie poskytol syndikát piatich bankových skupín - UniCredit Bank, ČSOB, ING Bank, Tatra banka a VÚB banka. V úlohe aranžéra a koordinátora úveru vystupovala UniCredit Bank, ktorá zastupovala bankový syndikát pri štruktúrovaní a zabezpečení financovania.
„Získanie financovania v tomto objeme od silného bankového syndikátu potvrdzuje dôveru finančných inštitúcií v kvalitu aktíva Aupark, ako aj našu schopnosť dlhodobo úspešne riadiť a zhodnocovať realitné investície,“ uviedol partner Wood & Company Martin Šmigura.
„Aupark dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu medzi nákupnými centrami v Bratislave a kontinuálne zvyšuje svoju výkonnosť,“ poznamenal riaditeľ Large Corporates SK a Advisory & Financing Solutions pre UniCredit Bank Štefan Brychta. Pokračovanie vo financovaní rozvoja Auparku je podľa neho prirodzeným krokom v súlade s ich stratégiou.
Nové financovanie nadväzuje na akvizíciu nákupného centra Aupark z roku 2021, ktorú Wood & Company realizovala s Tatra Asset Management v tranžiach od spoločnosti Unibail-Rodamco-Westfield v celkovej hodnote 450 miliónov eur. Transakcia v tom čase predstavovala najväčšiu realitnú transakciu na slovenskom trhu. Aktuálne financovanie reflektuje stabilnú výkonnosť centra, pričom Aupark dlhodobo patrí medzi najvýznamnejšie retailové destinácie na Slovensku.
