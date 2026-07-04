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Bratislavský dobový piknik prinesie návrat do minulosti
Organizátori podujatia uviedli, že na lúkach pri gotickej veži v Sade Janka Kráľa si milovníci histórie a štýlových odevov opäť rozprestrú deky a rozložia piknikové košíky.
Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Bratislavský dobový piknik prinesie návrat do minulosti. Zameraný bude na obdobie rokov 1900 až 1950. Podujatie sa uskutoční v sobotu popoludní v Sade Janka Kráľa v Bratislave.
Organizátori podujatia uviedli, že na lúkach pri gotickej veži v Sade Janka Kráľa si milovníci histórie a štýlových odevov opäť rozprestrú deky a rozložia piknikové košíky. Prenesú sa tak do obdobia rokov 1900 - 1950, do sveta elegancie, hudby, tanca a stretnutí vonku, v offline svete s knihou, zápisníkom a spontánnymi rozhovormi.
Podľa organizátorov si majú návštevníci podujatia priniesť klobúky, rukavičky, traky, vesty a šaty po starej mame alebo akýkoľvek odev či doplnok inšpirovaný prvorepublikovou módou, ktorý atmosféru dobového pikniku len podčiarkne. Súčasťou popoludňajšieho programu budú aj sprievodné aktivity pre malých i veľkých.
Organizátori podujatia uviedli, že na lúkach pri gotickej veži v Sade Janka Kráľa si milovníci histórie a štýlových odevov opäť rozprestrú deky a rozložia piknikové košíky. Prenesú sa tak do obdobia rokov 1900 - 1950, do sveta elegancie, hudby, tanca a stretnutí vonku, v offline svete s knihou, zápisníkom a spontánnymi rozhovormi.
Podľa organizátorov si majú návštevníci podujatia priniesť klobúky, rukavičky, traky, vesty a šaty po starej mame alebo akýkoľvek odev či doplnok inšpirovaný prvorepublikovou módou, ktorý atmosféru dobového pikniku len podčiarkne. Súčasťou popoludňajšieho programu budú aj sprievodné aktivity pre malých i veľkých.