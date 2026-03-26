Bratislavský Dom Quo Vadis opäť organizuje tradičnú pôstnu polievku
Prvú polievku bude podávať bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko spolu s výkonným riaditeľom organizácie Úsmev ako dar Štefanom Adamjakom.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Bratislavský Dom Quo Vadis organizuje vo štvrtok v Bratislave charitatívne podujatie s názvom „Pôstna polievka - Podeľme sa“. Iniciatíva spája myšlienku pôstneho odriekania s konkrétnym skutkom milosrdenstva, pričom pozýva veriacich aj náhodných okoloidúcich vymeniť svoj bežný obed či večeru za skromný pokrm. Na svojom webe o tom informovala tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
„Podávanie polievky bude prebiehať v priestoroch domu na Hurbanovom námestí v čase od 15.00 do 21.00 h, čím sa vytvára široký časový priestor pre zapojenie sa čo najväčšieho počtu ľudí dobrej vôle,“ priblížila KBS.
Prvú polievku bude podávať bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko spolu s výkonným riaditeľom organizácie Úsmev ako dar Štefanom Adamjakom. Organizátori vyzývajú ľudí, aby prišli nielen ochutnať pripravené jedlo, ale najmä svojou prítomnosťou a príspevkom vyjadrili podporu tým, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách.
„Celý výťažok z pôstnej polievky bude venovaný na podporu bývania rodín s deťmi - na úhradu nájmov, energií a stabilizáciu domácností, ktorým hrozí strata domova,“ dodala KBS.
„Podávanie polievky bude prebiehať v priestoroch domu na Hurbanovom námestí v čase od 15.00 do 21.00 h, čím sa vytvára široký časový priestor pre zapojenie sa čo najväčšieho počtu ľudí dobrej vôle,“ priblížila KBS.
Prvú polievku bude podávať bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko spolu s výkonným riaditeľom organizácie Úsmev ako dar Štefanom Adamjakom. Organizátori vyzývajú ľudí, aby prišli nielen ochutnať pripravené jedlo, ale najmä svojou prítomnosťou a príspevkom vyjadrili podporu tým, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách.
„Celý výťažok z pôstnej polievky bude venovaný na podporu bývania rodín s deťmi - na úhradu nájmov, energií a stabilizáciu domácností, ktorým hrozí strata domova,“ dodala KBS.