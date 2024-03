Bratislavský dopravný inšpektorát navrhol zmeny dopravy na nábreží

Bratislava 5. marca (TASR) - Bratislavský krajský dopravný inšpektorát (KDI) navrhol na februárovom rokovaní hlavnému mestu niekoľko zmien na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v úseku od Mosta SNP po Dostojevského rad. Týkali sa dopravného značenia i signalizácie. Pre TASR to uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Návrhy reflektujú na dopravnú zmenu na Vajanského nábreží, kde vlani pribudla cyklotrasa.



"Dopravný inšpektorát skonštatoval najmä nutnosť zmeny vodorovného dopravného značenia a doplnenie zvislého dopravného značenia v úseku deliacich ostrovčekov pri uliciach Kúpeľná a na Štúrovej ulici," skonštatovala Šimková s tým, že navrhnutá bola aj zmena v riadení cestnej dopravnej signalizácie v úseku Most SNP - Dostojevského rad.



Pracovné rokovanie sa konalo na podnet krajského dopravného inšpektorátu z dôvodu prijatia dopravno-inžinierskych opatrení na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v úseku Most SNP - Dostojevského rad. Uskutočnilo sa 22. februára na bratislavskom magistráte. Zastúpenie na ňom mal krajský dopravný inšpektorát, dopravná polícia, hlavné mesto a Ministerstvo vnútra SR (sekcia legislatívy a právnych služieb).



V súvislosti s cyklotrasou na Vajanského nábreží, ktorá sa stretla so značnou kritikou i pozitívnymi ohlasmi, priznal magistrát v minulosti isté nedostatky. Avizoval ich postupnú nápravu, samotnú cyklotrasu však rušiť neplánuje. Primátor Bratislavy Matúš Vallo ju považuje za dôležitú súčasť cyklistickej infraštruktúry a celkovo ako "dobré rozhodnutie, avšak zle načasované". Priznal tiež podcenenie komunikácie v tejto veci, magistrát mal podľa neho o tom hovoriť viac.



Jedným z najväčších dopravných problémov, ktoré sa objavili po tom, ako na nábreží pribudla cyklotrasa, bolo zhoršenie dopravnej situácie v okolí Šafárikovho námestia smerom k Mostu SNP. Problém spôsobilo podľa magistrátu neregulované napĺňanie nábrežia autami zo Štúrovej ulice. Situáciu sa úpravou signálnych plánov v rámci existujúcej signalizácie na križovatke vyriešiť nepodarilo. Hlavné mesto preto v januári spustilo nové semafory od Štúrovej ulice na Vajanského nábrežie. Podľa Valla sa tým mal vyriešiť posledný veľký dopravný problém na Vajanského nábreží.