Bratislavský dopravný podnik dočasne presunie zastávku Prístavný most

Bratislava 13. marca (TASR) - Cestujúci v Bratislave budú musieť v nedeľu (14.3.) počítať s presunom zastávky Prístavný most v smere do Petržalky. Zastávka bude presunutá na ulicu Mlynské Nivy. Na sociálnej sieti o tom informoval Dopravný podnik Bratislava (DPB).



Zmena sa dotkne liniek č. 87, 96 a 98. Dôvodom je výstavba obchvatu R4/D7. Počas nedele bude dočasne uzavreté odbočenie z Bajkalskej na Prístavnú ulicu a autobusy v smere do Petržalky budú jazdiť miernou obchádzkou, priblížil podnik.



V opačnom smere sa obsluha zastávok nezmení. "Výluka sa nedotkne ani autobusov 70 a 74, ktoré smerujú na Vlčie hrdlo. Tie budú zastavovať na štandardnej zastávke," dodal bratislavský dopravný podnik.