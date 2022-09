Bratislavský dopravný podnik opäť otvorí verejnosti svoje brány

Bratislava 6. septembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) v sobotu (10. 9.) opäť otvorí verejnosti svoje brány. Deň otvorených dverí sa uskutoční na odstavnej ploche trolejbusov a v prvýkrát sprístupnenom historickom parčíku pri Vile Jurajov dvor. TASR o tom informoval hovorca DPB Martin Chlebovec.



Pre návštevníkov je od 10.00 h do 17.00 h pripravený program. Obsahuje prehliadku súčasných, ale aj historických vozidiel DPB, možnosť nahliadnutia do dielne električiek alebo komentované prehliadky Cabrio busom. Súčasťou dňa otvorených dverí je aj program pre najmenších účastníkov, ako napríklad tvorivé dielne, nafukovacie hrady, bublinová šou, súťaže, fotokútik a chill-out zóna. Vystúpia aj rôzne hudobné skupiny a speváci.



"Aj tento rok otvárame brány nášho najväčšieho depa pre všetkých Bratislavčanov i návštevníkov nášho hlavného mesta. Osobne sa teším na stretnutia s našimi cestujúcimi, súčasnými či bývalými kolegami, no najmä na priateľskú atmosféru, ktorou sú naše podujatia známe," uviedol predseda Predstavenstva DPB Martin Rybanský. Podľa jeho slov je tohtoročnou novinkou sprístupnenie parčíka pri historickej Vile Jurajov dvor, kde plánujú odprezentovať zámer revitalizácie a nového využitia tohto priestoru.



Areál vozovne bude pre verejnosť otvorený z Vajnorskej, Bojnickej ulice a z ulice Pri dvore. K týmto vstupným bránam zabezpečí DPB posilnenú verejnú dopravu, a to prostredníctvom liniek X63 a X4.