Bratislavský dopravný podnik sľubuje, že počas roka výrazne zlepší MHD

Bratislava 8. augusta (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) sľubuje, že v priebehu roka výrazne zlepší MHD. Dopravca začína používať aj nový slogan "Máme spoločný cieľ". Chce ním vyjadriť, že sa do procesu zlepšovania MHD môžu zapojiť aj samotní cestujúci. TASR o tom informovala hovorkyňa DPB Adriana Volfová.



"Spustili sme možnosť posielať nám podnety priamo cez Facebook, kde sa nám môžu cestujúci ozvať s akýmkoľvek nápadom na zlepšenie. DPB sa bude každým zaoberať a vyhodnotí ho," priblížil manažér PR a marketingu DPB Martin Žarnovický. Možnosť posielania podnetov DPB cez sociálnu sieť využilo počas prvých dní fungovania už viac ako 200 cestujúcich. Tí prevažne navrhujú zlepšenie intervalu na vyťažených linkách, zmeny trasy autobusov, premenovanie zastávok či rozšírenie klimatizácie do ďalších vozidiel.



Dopravca tvrdí, že vybrané podnety už začína realizovať. Deklaruje, že všetky nové vozidlá, ktoré nakúpi, budú už automaticky vybavené výkonnou klimatizáciou priamo z výroby. Novinkou bude automatické zatváranie dverí na fotobunku, ktorá bude zabraňovať zbytočnému úniku vychladeného vzduchu z vozidla. V spolupráci s mestom by chcel podnik nainštalovať klimatizáciu aj do desiatok starších vozidiel, ktoré budú ešte niekoľko rokov v prevádzke. Dopravný podnik sa sústredí aj na úpravu trás vybraných liniek. Prvé návrhy sa začnú realizovať ešte v priebehu septembra.



"Radi by sme napríklad presmerovali niektoré spoje viac cez centrum mesta, čím by sa mohol zlepšiť prestup na električky. Dopravný podnik pracuje aj na rozšírení MHD do nových častí Bratislavy, konkrétne na Bory, Slanec a do Podunajskej brány. Zlepšiť chce aj obsluhu horšie dostupných častí Rače, kam by sa po novom mohli predĺžiť súčasné, prípadne zaviesť nové autobusové linky," spresnil DPB. Zmeny budú závisieť aj od dohody s magistrátom, ktorý je objednávateľom MHD a prevádzku mestskej dopravy financuje. Pripravuje sa aj rozšírenie počtu elektronických tabúľ na zobrazovanie MHD odchodov na ďalšie zastávky a viaceré zastávky budú premenované pre zlepšenie orientácie cestujúcich. Uvažuje sa aj o zjednotení názvov prestupných uzlov.



"Ďalšie návrhy na zmeny sú až natoľko výrazné, že by si vyžadovali kompletnú reorganizáciu autobusových liniek. Napriek náročnosti takýchto projektov sa uvažuje nad zlepšením dopravy do Lamača, na Trnávku, do Ružinova, Rače, Jaroviec i ďalších kľúčových častí mesta, kam by mohli po novom premávať autobusy častejšie," tvrdí DPB. Priznáva však, že na takto výrazné zmeny chce zozbierať od cestujúcich viac návrhov, aby boli úpravy vykonané v prospech väčšiny cestujúcich.