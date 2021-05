Bratislava pripravuje na Deň detí jazdu do lesoparku Cabrio busom

Bratislava 29. mája (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní v nedeľu (30. 5.) v hlavnom meste linku 43 z Patrónky do lesoparku špeciálnym Cabrio busom. Dopravca tak robí pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (1. 6.). Jazda bude bezplatná. TASR o tom informovala hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová.



"Jazda autobusom bez strechy – Cabrio Karosou, bude určená primárne pre deti a ich rodičov. Autobus bude premávať ako posilový spoj linky 43 na trase Patrónka – Červený most – Železná studnička – Lanovka – Lesopark každých 40 minút, s dvojminútovým odstupom po riadnom spoji," priblížila hovorkyňa.



Cestujúci sa môžu špeciálnym spojom odviezť od 9.12 do 18.32 h z Patrónky. Cesta na konečnú zastávku Lesopark trvá 13 minút a autobus sa z nej hneď vracia späť na Patrónku.



Dopravca upozorňuje, že kapacita vozidla je obmedzená, keďže miesta sú iba na sedenie. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné počas jazdy stáť. V prípade nepriaznivého počasia bude Cabrio bus v depe a jazdiť bude, hneď ako sa vyčasí.