Bratislavský DPB posilňuje vybrané liniek MHD do turistických lokalít

Bratislava 25. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilňuje od soboty premávku vybraných liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) do bratislavských turistických lokalít. Týka sa to liniek 43, 52 a 144, po zimnej pauze sa zároveň vracia linka 154 do oblasti Horárne Krasňany. S príchodom jarných dní spúšťa kampaň #sMHDpozelenej.



"Auto nechajte doma. Všetkým návštevníkom lesoparku ponúkame komfortnú rýchlu a ekologickú alternatívu. O tom, že sa to oplatí, svedčí počet každoročne prepravených cestujúcich na rekreačných linkách, ktorých je viac ako 200.000," odkazuje mestský dopravca na sociálnej sieti.



Cestujúci sa opäť komfortne dostanú aj do Kačínskej doliny, do ktorej zaistí dopravu linka 43, ktorá na konečnú Kačín bude premávať striedavo s konečnou Lesopark. Po trase Pekná cesta – Horáreň Krasňany začne po zimnej prestávke jazdiť linka 154 a spojenie Rače s lesmi nad Potočnou zabezpečí linka 52. Na linke 144 premávajúcej na Kamzík pridáva dopravný podnik večerné spoje. Zároveň zlepší jej nadväznosť na trolejbusovú linku 44. Posilňuje tiež linku 29, premávajúcu okolo Hradu Devín i Sandbergu.



Posilnený režim obsluhy rekreačných lokalít počas voľných dní platí od 8.30 do 19.00 h.