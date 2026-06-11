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Bratislavský festival zborového spevu privíta do 500 účastníkov
Medzinárodný festival speváckych zborov otvorí štvrtkový koncert v Jezuitskom kostole so začiatkom o 19.00 h.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - V hlavnom meste sa vo štvrtok začína medzinárodný Bratislava Choir & Orchestra Festival 2026, venovaný zborovému a orchestrálnemu umeniu. „Tento rok bude vyslovene len pre spevácke zbory, orchestre sa tento rok neprihlásili, väčšinou ich máme na júlových festivaloch,“ uviedol pre TASR Milan Kolena, umelecký riaditeľ festivalu, ktorý privíta do 500 účastníkov a 16 speváckych zborov. Zastúpené sú je Česká republika, Nemecko, Fínsko, Poľsko aj Slovensko.
Kolena potvrdil, že na medzinárodný festival speváckych zborov, ktorý návštevníkom ponúkne pestrý program duchovnej, klasickej aj modernej zborovej hudby, sa prihlásili hlavne detské ansámble. „Máme výborné detské zbory z Českej republiky, prihlásených šesť zborov reprezentuje veľmi vysokú úroveň a veľkú tradíciu detských zborov v Českej republike,“ poznamenal Kolena.
Upozornil tiež na vystúpenie zaujímavého dievčenského ansámblu z Nemecka s názvom be:one. „Špecializuje sa na spirituálnu a gospelovú hudbu,“ priblížil Kolena. Do pozornosti dal aj ženský spevácky zbor Female Choir Vaput z Fínska, ktorý síce nebude tento rok súťažiť, ale návštevníkom festivalu sa predstaví na všetkých jeho koncertoch. „Máme dva spevácke zbory z Poľska, zo Slovenska bude účinkovať šesť speváckych zborov, z toho dva sú súťažné,“ dodal Kolena.
Medzinárodný festival speváckych zborov otvorí štvrtkový koncert v Jezuitskom kostole so začiatkom o 19.00 h. V piatok (12. 6.) budú festivalové koncerty prebiehať v Hudobnej sieni Klarisky. Festivalová súťaž a koncert sa uskutoční v sobotu (13. 6.) v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Následne festival vyvrcholí záverečným koncertom a vyhlásením výsledkov súťaže o 19.00 h v Jezuitskom kostole. Vstup je voľný.
Kolena potvrdil, že na medzinárodný festival speváckych zborov, ktorý návštevníkom ponúkne pestrý program duchovnej, klasickej aj modernej zborovej hudby, sa prihlásili hlavne detské ansámble. „Máme výborné detské zbory z Českej republiky, prihlásených šesť zborov reprezentuje veľmi vysokú úroveň a veľkú tradíciu detských zborov v Českej republike,“ poznamenal Kolena.
Upozornil tiež na vystúpenie zaujímavého dievčenského ansámblu z Nemecka s názvom be:one. „Špecializuje sa na spirituálnu a gospelovú hudbu,“ priblížil Kolena. Do pozornosti dal aj ženský spevácky zbor Female Choir Vaput z Fínska, ktorý síce nebude tento rok súťažiť, ale návštevníkom festivalu sa predstaví na všetkých jeho koncertoch. „Máme dva spevácke zbory z Poľska, zo Slovenska bude účinkovať šesť speváckych zborov, z toho dva sú súťažné,“ dodal Kolena.
Medzinárodný festival speváckych zborov otvorí štvrtkový koncert v Jezuitskom kostole so začiatkom o 19.00 h. V piatok (12. 6.) budú festivalové koncerty prebiehať v Hudobnej sieni Klarisky. Festivalová súťaž a koncert sa uskutoční v sobotu (13. 6.) v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Následne festival vyvrcholí záverečným koncertom a vyhlásením výsledkov súťaže o 19.00 h v Jezuitskom kostole. Vstup je voľný.