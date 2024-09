Bratislavský Filmový chodník slávy sa rozrástol o dlaždicu J. Kukuru

Bratislava 19. septembra (TASR) - Na Filmovom chodníku slávy pred Divadlom Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) v Bratislave odhalili vo štvrtok podvečer pamätnú dlaždicu s menom slovenského herca a riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru.



"Sú to neopísateľné pocity. Je pre mňa veľmi dojímavé, že je tu toľko ľudí a moji priatelia a že sa o mne takto pozitívne hovorilo. Na to nie som veľmi zvyknutý, ale dobre mi to padlo," priznal Kukura.



Slávnostné odhalenie pamätnej dlaždice so svojím menom označil za rodinné stretnutie. "A, ako vieme, najdôležitejšia v živote je rodina. Tá moja rodina je malá, rozbehaná, môj syn je profesorom v Oxforde, som tu len s manželkou a som veľmi rád, že tu bolo celé divadlo, skoro všetci zamestnanci, títo ľudia sú všetko moja rodina," vyhlásil 77-ročný herec, ktorý je riaditeľom bratislavského Divadla Aréna od roku 2002.



Hereckú kariéru odštartoval v roku 1966, keď ho režisér Ivan Balaďa obsadil do jednej z hlavných úloh vo filmovom spracovaní románu Tri gaštanové kone. V 80. rokoch bol Juraj Kukura jedným z najobsadzovanejších hercov, hral v celovečerných filmoch, televíznych filmoch a seriáloch, mal aj ponuky zo zahraničia. Po jednej z prijatých ponúk dostal niekoľkoročný zákaz vstupu do Československa. Pred emigráciou do Nemecka hral v Divadle na korze, na Novej scéne a v Činohre Slovenského národného divadla (SND). V zahraničí účinkoval v mníchovskom divadle Kammerspiele a neskôr aj hamburskom Schauspielhause.



Kukura si získal aj mladú generáciu divákov vďaka 11-dielnemu pôvodnému televíznemu krimiseriálu Inšpektor Max, v ktorom stvárnil hlavnú úlohu svojrázneho vyšetrovateľa Zoltána Maxa. "Bola to úžasná práca, mám z toho obrovskú radosť. To je jediný slovenský televízny seriál, ktorý bol predaný do USA a Kanady, dokonca do národných okruhov," poznamenala legenda slovenskej kultúry.



Tradíciu Filmového chodníka slávy v Bratislave založil v roku 2009 Medzinárodný filmový festival Bratislava v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom ako prejav vzdávania úcty za dlhoročnú umeleckú tvorbu významným slovenským filmovým a divadelným umelcom, tvorcom a profesionálom. Tvoria ho mramorové dlaždice s kovovým dielom, na ktorom sa nachádza meno a podpis osobnosti. Prvým umelcom, ktorému odhalili pamätnú dlaždicu, bol Ladislav Chudík, nasledovali Mária Kráľovičová, Jozef Adamovič, Štefan Kvietik, Eva Krížiková, Ivan Palúch, Emília Vášáryová, Martin Huba, Božidara Turzonovová, Milan Lasica a Július Satinský, Zita Furková a Juraj Jakubisko.