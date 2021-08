Bratislavský hrad bude nasvietený farbou zdravotne postihnutých

Bratislava 19. augusta (TASR) – Vo štvrtok približne od 21:00 bude Bratislavský hrad nasvietený medzinárodnou farbou zdravotne postihnutých pri príležitosti blížiacich sa paralympijských hier v Tokiu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR. Zároveň ide o začiatok celosvetovej kampane pod názvom #WeThe15.



Kampaň #WeThe15 reprezentuje 1,2 miliardy ľudí so zdravotným znevýhodnením na celom svete, čo predstavuje 15 percent svetovej populácie.



„Súčasťou štartu kampane bude nasvietenie viacerých významných stavieb vo svete v purpurovej farbe, ktorá je medzinárodnou farbou zdravotného znevýhodnenia," spresnil pre TASR mediálny manažér Slovenského paralympijského výboru (SPV) Andrej Šporer.



„Na čo chce kampaň na Slovensku upozorniť? Jej prioritou je predovšetkým poukázať na veľké množstvo bariér a prekážok, ktoré bránia osobám so zdravotným znevýhodnením k plnohodnotnému zapojeniu sa do bežného života," uviedli komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a predseda SPV Ján Riapoš v spoločnom vyhlásení. Dodali, že na Slovensku je zdravotne znevýhodnených približne 817.500 osôb.



„Cieľom kampane je tiež vyzvať kompetentné autority k hľadaniu riešení problémov, ktoré sa s touto problematikou spájajú," doplnili spolu s výzvou, aby sa verejnosť zapojila do propagácie tejto iniciatívy a aj tým napomohla ukončiť diskrimináciu osôb so zdravotným znevýhodnením.



Celkovo by sa pri príležitosti štartu kampane malo do purpurova sfarbiť 115 pamiatok v 30 krajinách. Napríklad rímske Koloseum, územie Niagarských vodopádov či pražská Petřínska rozhľadňa.