< sekcia Regióny
Bratislavský knižný festival predstaví nezávislých vydavateľov
Súčasťou podujatia má byť aj celodenný kultúrny program.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Bratislavský knižný festival BRaK predstaví v sobotu v bratislavskej Novej tržnici na Trnavskom mýte nezávislých vydavateľov. Pripravené sú aj súčasti podujatia ako autorské čítanie, performancie či literárne diskusie. BRaK sa pri podujatí spojil s predajnou prehliadkou nezávislej módy, dizajnu a umeleckej tvorby Urban Market, ktorý predstaví špeciálnu edíciu Winter Drop venovanú súčasnému lokálnemu dizajnu. TASR o tom informovala Zuzana Bujačková z festivalu BRaK.
„Tohtoročná jesenná a zimná edícia vzniká v spolupráci s Urban Marketom, jedným z najvýraznejších podujatí zameraných na prezentáciu lokálnej autorskej tvorby a dizajnu. Spoločné podujatie prepojí dva svety, ktoré majú k sebe prirodzene blízko - nezávislú literárnu a vydavateľskú scénu so súčasným dizajnom, ilustráciou, umením a remeselnou tvorbou,“ uviedla Bujačková.
Súčasťou podujatia má byť aj celodenný kultúrny program. Festival pripravuje aj aktivity pre deti. Program sa bude odohrávať vo viacerých priestoroch tržnice.
Podujatie sa začne o 09.00 h. Vstupné je dobrovoľné.
„Tohtoročná jesenná a zimná edícia vzniká v spolupráci s Urban Marketom, jedným z najvýraznejších podujatí zameraných na prezentáciu lokálnej autorskej tvorby a dizajnu. Spoločné podujatie prepojí dva svety, ktoré majú k sebe prirodzene blízko - nezávislú literárnu a vydavateľskú scénu so súčasným dizajnom, ilustráciou, umením a remeselnou tvorbou,“ uviedla Bujačková.
Súčasťou podujatia má byť aj celodenný kultúrny program. Festival pripravuje aj aktivity pre deti. Program sa bude odohrávať vo viacerých priestoroch tržnice.
Podujatie sa začne o 09.00 h. Vstupné je dobrovoľné.