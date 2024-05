Bratislavský knižný festival sa presúva do centra mesta

Bratislava 2. mája (TASR) - Bratislavský knižný festival (BRaK) sa uskutoční od 31. mája do 2. júna. Podujatie sa presúva do centra mesta, kam má priniesť bohatý multižánrový program. Zahŕňa predajnú výstavu kníh a predstavenie renomovaných autorov domácej aj svetovej literatúry. Tou sa naplnia Radničné i Františkánske námestia s ich okolím i priestory Zichyho paláca. Informovali o tom organizátori na štvrtkovej tlačovej konferencii.



V poradí 11. ročník festivalu s témou Bola raz jedna trieda, inšpirovanou dielom Kristy Bendovej, zavíta aj na Baštovú ulicu či na Michalskú vežu a prostredníctvom komentovanej literárnej prechádzky aj do iných ulíc Starého Mesta. "Skúsime dať knihy ľuďom takpovediac priamo do cesty. Diela, ktoré budú prezentované na tohtoročnom BRaKu, si určite zaslúžia vysokú mieru pozornosti," hovorí František Malík, riaditeľ festivalu, ktorý sa v minulosti konal v ucelených priestoroch Novej Cvernovky. Premiestnenie označil za výzvu pre organizačný tím.



Predajná výstava kníh bude umiestnená na Františkánskom námestí, kam sú ľudia z Bratislavy i turisti zvyknutí chodiť napríklad na Vianočné trhy. Radničné námestie sa zase na tri dni zmení na detskú zónu, uskutoční sa tu program pre najmenších.



Organizátori chcú využiť mnohé priestory, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti Františkánskeho námestia, ktoré má byť stredobodom festivalu. "Aj keď sa nebude nachádzať takpovediac pod jednou strechou, chceme, aby vzniklo pomyselné festivalové mestečko. To zaplní centrum Bratislavy kvalitným programom, ktorý naši dlhoroční návštevníci poznajú a očakávajú a veríme, že prilákame aj nových," dodáva Malík.



Organizačný tím spolupracuje s viacerými mestskými inštitúciami s cieľom obohatiť program a umožniť zapojenie sa širšej komunity, vrátane návštevníkov knižníc, galérií, múzeí, kníhkupectiev a kaviarní. Partnermi BRaKu sú hlavné mesto, ale aj Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Múzeum mesta Bratislavy či Galéria mesta Bratislavy.