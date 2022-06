Bratislavský kontrolór Miškanin končí,nového budú poslanci voliť 29.9.

Bratislava 23. júna (TASR) – Mestský kontrolór Bratislavy Marián Miškanin končí k 30. júnu vo funkcii. Odchádza na vlastnú žiadosť. Bratislavské mestské zastupiteľstvo vo štvrtok v tejto súvislosti schválilo, že voľba nového mestského kontrolóra sa bude konať 29. septembra. Termín voľby by mal mať vyhlásený a zverejnený do 19. augusta.



Miškanin z funkcie odchádza ešte pred uplynutím svojho šesťročného volebného obdobia. Pre TASR odmietol, že by jeho odchod súvisel s jesennými voľbami. Kandidovať podľa vlastných slov nebude. Svoje rozhodnutie odôvodnil lepšou ponukou.



Miškanin bol vo funkcii mestského kontrolóra od mája 2019. Spomedzi celkovo 12 kandidátov ho zvolili vo verejnej dvojkolovej voľbe na šesťročné funkčné obdobie. Predtým bol riaditeľom daňového úradu pre vybrané daňové subjekty a v minulosti pôsobil aj ako riaditeľ kancelárie vtedajšieho bratislavského primátora Milana Ftáčnika.



Pred Miškaninom zastával post bratislavského mestského kontrolóra Peter Šinály, ktorý sa vzdal ku koncu apríla 2019 funkcie. Pôsobil v nej od roku 2009.