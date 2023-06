Bratislavský kraj a IPčko spúšťajú projekt zameraný na duševné zdravie

Bratislava 6. júna (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a občianske združenie IPčko spúšťajú projekt Je OK, ak nie si OK. Zameraný je na duševné zdravie detí a mladých ľudí, snahou je pomôcť aj učiteľom a rodičom. Pozornosť upriamuje na úzkosť, stres, depresie, sebapoškodzovanie a myšlienky na ukončenie života. Od roku 2021 narástol počet prípadov takmer o 300 percent. Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii.



"Chceme, aby mladí ľudia vedeli, že v tom nie sú sami a majú sa kam obrátiť," uviedol predseda BSK Juraj Droba.



Základný balíček najdôležitejších informácií je zverejnený na webe www.niesomok.sk. Sústredia sa tam rady, ako sa dajú jednotlivé duševné problémy identifikovať, čo sú ich spúšťače a ako sa prejavujú, ale taktiež techniky a cvičenia ako s nimi bojovať. K dispozícii sú tiež kontakty na poradňu, psychologická pomoc je nonstop, anonymná a bezplatná. K dispozícii je aj brožúra pre stredoškolákov. Súčasťou projektu je tiež vzdelávanie pre pedagógov a psychológov, supervízie pre školy i pomoc pre rodičov.



"Máme za sebou dlhé a náročné roky, v ktorých čelíme pandémii, vojne na Ukrajine, environmentálnym a energetickým krízam, ako aj silnej polarizácii. Tieto udalosti sú výsledkom eskalácie dlhodobo neriešených ťažkostí a problémov, ktoré sa počas dvoch rokov nabaľovali a zintenzívnili," upozornil riaditeľ združenia a psychológ Marek Madro.



Nárast duševných ťažkostí v porovnaní s rokom 2021 predstavuje 297 percent. Vlani zaznamenalo združenie 178.234 pomáhajúcich a krízových komunikácií, v 71 percentách išlo o ľudí do 30 rokov. Najčastejšími témami, s ktorými sa ľudia obracajú s prosbou o pomoc, je pocit osamelosti a strach (21,7 percenta), duševné problémy (9,6 percenta), stres a tlak na výkon (9,1 percenta), myšlienky na ukončenie života (deväť percent) či depresia a symptómy (7,3 percenta). Týka sa to však aj rovesníckych a partnerských vzťahov, konfliktov či vzdelávacích ťažkostí.



V Bratislavskom kraji vykonalo združenie takmer 700 krízových intervencií. O pomoc žiadala predovšetkým mládež vo veku od 15 do 18 rokov. Druhé miesto tvorila veková kategória od desiatich do 14 rokov, na treťom mieste ľudia vo veku od 19 do 24 rokov. Na linky pomoci sa viac obracali ženy (64 percent) ako muži (33 percent).



BSK spolu s občianskym združením veria, že sa do iniciatívy zapoja aj ďalší aktéri vrátane samospráv i štátu.