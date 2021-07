Bratislavský kraj aplikuje postrek látkou BTI proti komárom

Bratislava 23. júla (TASR) – V priebehu piatka začal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v lokalite Devínske jazero aplikovať postrek biologickou látkou BTI proti larvám komárov. V sobotu (24.7.) bude zásah aj s pomocou dronu pokračovať i na liahniskách komárov pri Vysokej pri Morave. O zásahoch nasledujúcich po odznení záplavových vĺn informoval riaditeľ odboru komunikácie a propagácie Úradu BSK Michal Feik.



"Nové možnosti aplikácie BTI prostredníctvom vrtuľníka a dronu testujú v rámci cezhraničnej rakúsko-slovenskej spolupráce a projektu MOSQUITO BIOREGULATION,“ pripomenul Feik po piatkovom stretnutí predsedu BSK Juraja Drobu so starostami obcí Malackého okresu, ktorí si pozreli zaplavené územia. Feik pripomenul, že na aplikáciu zo vzduchu boli zvolené tri najproblematickejšie lokality - okrem Devínskeho jazera a oblasti pri obci Vysoká pri Morave aj územie medzi Veľkými Levármi a Gajarmi.



Pri monitoringu a optimálnom načasovaní aplikácie biologického prostriedku na znižovanie populácie komárov tohto územia pomáha aj mobilná aplikácia vyvinutá v roku 2020. Okrem toho kraj vyvíja i aktivitu smerom k zmene legislatívy, ktorá by umožnila biologické látky proti komárom nakupovať a aplikovať aj súkromným osobám, tak ako je to v prípade bežne dostupných chemických prípravkov.



Postreky biologickým prípravkom BTI po odznení záplav už spustilo aj hlavné mesto SR Bratislava, deje sa tak v mestských častiach pozdĺž tokov Dunaja a Moravy.



"V piatok sme realizovali aj pozemný zásah v rojnici, ktorým zabezpečujeme dôslednú aplikáciu larvicídu BTI. Vzhľadom na rozsah záplav a vysoké teploty, ktoré prajú rýchlemu vývoju komárov, konáme rýchlo, aby sme co najskor znicili co najviac lariev, kym sa z nich vyliahnu dospele komare. Do zásahov sa zapája aj mestský Komunálny podnik," uviedla hovorkyňa hlavného mesta SR Katarína Rajčanová. Mesto podľa jej slov aplikuje okrem pozemných aj zásahy dronom. Upozornila však, že aj pri najvyššej efektivite sa určité množstvo komárov vyliahne. "Okrem iného aj v územiach, kde z dôvodu najvyššieho 5. stupňa ochrany nie je možné zasahovať chemicky a dokonca ani BTI," dodala.