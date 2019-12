Bratislavský kraj bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom

Bratislava 13. decembra (TASR) - Bratislavský samosprávy kraj (BSK) bude budúci rok hospodáriť v rámci vyrovnaného rozpočtu so sumou 210 miliónov eur. Rozhodli o tom v piatok jednohlasne krajskí poslanci, keď schválili rozpočet Bratislavského kraja na rok 2020. Ide o historicky najvyššiu sumu, keďže rozpočet kraja prvýkrát presiahol hranicu 200 miliónov eur. Na porovnanie, na aktuálny rok 2019 bolo schválených viac ako 190 miliónov eur.



"V roku 2020 budeme pracovať celkovo so sumou 210 miliónov eur, čo je historicky najviac. A to aj napriek tomu, že návrh rozpočtov na roky 2020 až 2022 musel reagovať na legislatívne zmeny, ktoré ovplyvnili výšku príjmov, ale aj výdavkov všetkých samospráv," povedal Marek Vlčej, vedúci oddelenia rozpočtu Úradu BSK s tým, že pre kraj boli zásahy vyčíslené na 11 miliónov eur.



Poslanec a starosta obce Vysoká pri Morave Dušan Dvoran v súvislosti s rozpočtom skonštatoval, že hoci ide o historicky najvyšší rozpočet kraja, je to "žalostne málo na to, čo sa od kraja očakáva." Problémom je napríklad oblasť školstva, pri financovaní ktorej vláda podľa neho zlyháva.



Najviac financií, viac ako 75,6 milióna eur, pôjde do oblasti školstva, v rámci ktorej nechce kraj zabúdať ani na občianske vzdelávanie žiakov a venovať sa chce témam extrémizmu, holokaustu a totalitným režimom. Druhou najväčšiu oblasťou je sociálna oblasť by mala hospodáriť s rozpočtom viac ako 33,3 milióna eur. Pre oblasť dopravy, ktorá zahŕňa autobusovú a železničnú verejnú dopravu spolu s Integrovaným dopravným systémom Bratislavského kraja (IDS BK), bude alokovaných viac ako 21,2 milióna eur.



Na rozpočtovú kapitolu komunikácie, ktorá zahŕňa zjazdnosť a bezpečnosť ciest v správe kraja, letnú a zimnú údržbu, ale tiež opravy vozoviek, vodorovného a zvislého značenia, kosenie priľahlých pozemkov, čistenie priekop, rigolov a krajníc a rovnako aj výrezy stromov a krov je schválených takmer 14 miliónov eur. Oblasť kultúry má vyčlenených viac ako 4,77 milióna eur. Podpora cestovného ruchu má odsúhlasených viac ako 946.000 eur, oblasť zdravotníctva 620.000 eur a šport 461.000 eur.



"Veľkou a ambicióznu položkou je oblasť územného rozvoja, kde rátame s výdavkami viac ako 17 miliónov eur," podotkol Vlčej. Ako doplnil, na rekonštrukciu školských, sociálnych a kultúrnych budov je alokovaných viac ako 12 miliónov eur. Medzi významné aktivity patrí napríklad rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla (BBD) a Divadla Aréna. Kraj sa v rámci investičného programu zameria aj na rekonštrukcie centier odborného vzdelávania a prípravy, ktoré by mali stáť takmer šesť miliónov eur. Investície budú smerovať aj do údržby a obnovy cestnej infraštruktúry, na ktoré je vyčlenených 13 miliónov eur.



Poslanci BSK zároveň zobrali na vedomie rozpočty kraja na roky 2021 a 2022, pričom príjmy a výdavky rozpočtov v rámci návrhov nie sú záväzné.