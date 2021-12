Bratislavský kraj bude hospodáriť s rozpočtom vyše 257,6 mil. eur

Bratislava 17. decembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude budúci rok hospodáriť v rámci vyrovnaného rozpočtu so sumou viac ako 257,6 milióna eur. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci, keď schválili rozpočet Bratislavského kraja na roky 2022 až 2024. Ide o historicky najvyšší rozpočet, spomína sa tiež ambiciózny investičný plán. Najviac finančných prostriedkov pôjde do vzdelávania, sociálnych služieb a dopravy vrátane ciest druhej a tretej triedy.



"Rozpočet považujem najmä za vyvážený. Na jednej strane zabezpečíme všetky kompetencie, ktoré nám prislúchajú, tak, že nikto nebude ukrátený a mohol sa rozvíjať bez finančného stresu. Zároveň máme nachystané veľké investičné projekty, ktorých súhrnná výška je takmer 67 miliónov eur, čo je takisto historicky najvyššie číslo," povedal pre TASR Marek Vlčej, vedúci oddelenia rozpočtu Úradu BSK.



Najväčšou zložkou rozpočtu je tradične oblasť školstva, kam pôjde takmer 100 miliónov eur. Z nich 80 miliónov poputuje do prevádzky stredných škôl, takmer 20 miliónov eur sa sústredí na investičné projekty, najmä centrá odborného vzdelávania a praxe. Týkajú sa poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, gastronómie a hotelových služieb, ale aj polygrafických služieb a stavebníctva.



Na oblasť sociálnych služieb je alokovaných 43 miliónov eur. Okrem financovania prevádzky verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sa počíta s pokračovaním deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Na dopravu je vyčlenených 55 miliónov eur. Prímestskej dopravy sa týka 23 miliónov eur, v rámci výstavby, údržby a rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy je alokovaných 32 miliónov eur, pričom najväčšou investíciou bude prepojenie križovatky Triblavina smerom k Chorvátskemu a Slovenskému Grobu.



Do oblasti kultúry pôjde 14 miliónov eur, prioritne na prevádzku a rozvoj siedmich krajských organizácií. Najväčšími investíciami budú rekonštrukcie týkajúce sa Bratislavského bábkového divadla a Divadla Aréna. Kraj nezabúda ani na tretí sektor, projekty v rámci dotačnej schémy je možné podávať do 17. januára. Na podporu občianskych projektov je vyčlenených 2,1 milióna eur.



Kraj zároveň ubezpečuje, že aj napriek pandémii zabezpečuje všetky svoje kompetencie v plnom rozsahu. Má tiež vytvorené rezervy, ktoré podľa Vlčeja súvisia najmä s predpokladaným zdražovaním energií a stavebných prác. Realizáciu projektov nepresúva pandémia, ale zdĺhavé verejné obstarávania, niektoré projekty sú zároveň naplánované na viacero rokov.