Bratislavský kraj bude opäť očkovať proti HPV vírusu

Bratislava 7. decembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude budúci piatok (13. 12.) opäť očkovať proti ľudskému papilomavírusu (HPV). Očkovať bude v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke, rovnako tak v Malackách na Nádražnej ulici, v ambulancii primárnej starostlivosti pre deti. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.



"Počet zaočkovaných detí síce rastie, no ani zďaleka nedosahuje uspokojivé čísla. Kým u 12-ročných dievčat je zaočkovaných aspoň jednou dávkou takmer 45 percent, v prípade 12-ročných chlapcov je zaočkovanosť výrazne nižšia, a to len na úrovni približne 25 percent," priblížil rezort s tým, že v boji proti HPV pomáhajú očkovacie dni v regiónoch. Na očkovanie sa možno objednať na webe https://bratislavskykraj.sk/hpv-ockovanie/.



HPV môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory - rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Očkovanie je preto vhodné pre obe pohlavia.



Vakcína je vhodná pre všetky vekové kategórie od deviatich rokov. Očkovacia schéma je pre deti do 15 rokov dvojdávková a trojdávková pre starších ako 15 rokov. Očkovanie proti HPV je bezplatné, teda plne hradené zo zdravotného poistenia, pre všetky deti od 12 do 15 rokov. Staršie deti a dospelí si vakcínu musia uhradiť.