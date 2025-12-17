< sekcia Regióny
Bratislavský kraj bude opäť očkovať proti HPV vírusu
Vakcína je vhodná pre všetky vekové kategórie od deväť rokov a obe pohlavia.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude v piatok (19. 12.) popoludní už po 15. raz očkovať proti HPV vírusu. Očkovať sa bude opäť v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke. Potrebná je však registrácia. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
Očkovanie proti HPV je plne hradené 12-, 13- a 14-ročným dievčatám a chlapcom z verejného zdravotného poistenia. Staršie dievčatá a chlapci môžu využiť benefit zdravotných poisťovní, ktoré im spätne preplatia časť ceny vakcíny. Dospelí vakcínu uhrádzajú v plnej výške.
HPV (ľudský papilomavírus) je rakovinotvorný vírus, ktorý môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, ako rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Dostupná je účinná prevencia vo forme očkovania a preventívnych prehliadok.
Vakcína je vhodná pre všetky vekové kategórie od deväť rokov a obe pohlavia. Očkovacia schéma je dvojdávková (do 15 rokov), respektíve trojdávková (pre starších ako 15-ročných). Pri trojdávkovej schéme sa postupuje tak, že prvá dávka sa podáva vo zvolenom termíne, druhá dávka po troch mesiacoch a tretia dávka po šiestich mesiacoch od prvej dávky. Všetky tri dávky by sa mali podať v priebehu jedného roka.
Očkovať sa bude od 13.00 do 18.00 h.
Očkovanie proti HPV je plne hradené 12-, 13- a 14-ročným dievčatám a chlapcom z verejného zdravotného poistenia. Staršie dievčatá a chlapci môžu využiť benefit zdravotných poisťovní, ktoré im spätne preplatia časť ceny vakcíny. Dospelí vakcínu uhrádzajú v plnej výške.
HPV (ľudský papilomavírus) je rakovinotvorný vírus, ktorý môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, ako rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Dostupná je účinná prevencia vo forme očkovania a preventívnych prehliadok.
Vakcína je vhodná pre všetky vekové kategórie od deväť rokov a obe pohlavia. Očkovacia schéma je dvojdávková (do 15 rokov), respektíve trojdávková (pre starších ako 15-ročných). Pri trojdávkovej schéme sa postupuje tak, že prvá dávka sa podáva vo zvolenom termíne, druhá dávka po troch mesiacoch a tretia dávka po šiestich mesiacoch od prvej dávky. Všetky tri dávky by sa mali podať v priebehu jedného roka.
Očkovať sa bude od 13.00 do 18.00 h.