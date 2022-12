Bratislavský kraj bude po tretí raz očkovať proti HPV vírusu

Bratislava 8. decembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude po tretí raz očkovať proti HPV vírusu, čím chce prispieť k prevencii onkologických ochorení i poukázať na potrebu prevencie a vakcinácie. Očkovať bude v piatok 16. decembra popoludní v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke. Odporúča však vopred sa registrovať. Informuje o tom na svojom webe.



"Je to možnosť, ako predísť rakovine. Je to asi jediná rakovina, ktorá má tento infekčný pôvod a dá sa jej zabrániť," pripomína lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay.



Decembrové očkovanie nadväzuje na rovnaké júnové a septembrové očkovanie. Kraj počas neho preočkuje nielen tých, ktorých už očkoval skôr, ale podávať bude aj prvé dávky. Pripomína však, že na očkovanie je potrebné registrovať sa vopred.



Ľudský papilomavírus (HPV) môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Napríklad na rakovinu krčka maternice zomiera na Slovensku viac ako 200 žien ročne.



Očkovacia schéma HPV sa skladá z dvoch, respektíve troch dávok. Deti do 15 rokov majú dostať spolu dve dávky, druhú dávku päť až 13 mesiacov po prvej. Staršie osoby majú dostať tri dávky v rozstupe dvoch a šiestich mesiacov po prvej. Očkovanie u 12-ročných detí hradí zdravotné poistenie. Staršie deti môžu využiť benefit zdravotných poisťovní, ktoré im preplatia spätne časť ceny vakcíny. Dospelí vakcínu uhrádzajú v plnej výške.



Kraj bude očkovať od 13.00 do 18.00 h. Očkovanie pripravuje v spolupráci s občianskymi združeniami Liga proti rakovine a Nie rakovine.