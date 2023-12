Bratislavský kraj bude v 2024 hospodáriť s rozpočtom vyše 300 mil. eur

Bratislava 15. decembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom viac ako 300,5 milióna eur. Vyplýva to z rozpočtu, ktorý v piatok schválili krajskí poslanci. Kraj zároveň hovorí o ambicióznom investičnom pláne, investičné výdavky sú na úrovni 70,7 milióna eur, čo je historicky najvyššie číslo. Viac ako polovica pôjde na cesty II. a III. triedy, na ktoré získal kraj výhodný úver od spoločnosti National Development Fund II.



Rozpočet BSK je výrazne ovplyvnený najmä znížením daňových príjmov z dôvodu zavedenia nových pravidiel daňového bonusu a rastúcimi cenami tovarov a služieb pre stále vysokú infláciu. "Napriek tomu, že daňové príjmy kraja medziročne klesnú, túto situáciu zvládneme. Postupne dokončíme naše významné investície. Pokračovať budeme takisto v rozsiahlej modernizácii cestnej siete," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Z celkového pohľadu pôjde najviac finančných prostriedkov do oblasti vzdelávania, a to 108 miliónov eur. V pláne má kraj pokračovať v realizácii centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP) i v zvyšovaní energetickej efektívnosti budov.



Do údržby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, ktoré má kraj v správe, pôjde 51 miliónov eur. V rámci revitalizácie cestnej siete je naplánovaná modernizácia 80 kilometrov ciest. Medzi najvýznamnejšie úseky majú patriť napríklad úseky Kuchyňa - Plavecký Mikuláš, Modra - Budmerice alebo Veľký Biel - Malý Biel.



Sociálne služby budú mať k dispozícii 44 miliónov eur, postupne by sa mali ukončiť rozbehnuté projekty deinštitucionalizácie. Na prímestskú autobusovú dopravu je alokovaných 26 miliónov eur, na kultúru sedem miliónov eur, na životné prostredie viac ako dva milióny eur.



"Zvýšili sme finančné prostriedky na všetky kľúčové kompetencie krajov. Takisto sa nám podarilo zvýšiť aj finančné prostriedky do cestovného ruchu. Napriek všeobecne známym problémom v samospráve nepoľavujeme," odkázal Droba.