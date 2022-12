Bratislavský kraj: Cez sviatky bude fungovať pohotovostná služba

Bratislava 22. decembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pripravil aj tento rok prehľad pohotovostí a zubno-lekárskych pohotovostí pre deti i dospelých, ak by nadchádzajúce vianočné sviatky priniesli so sebou úraz či vážnejšiu chorobu. Tým, ktorí ich služby budú potrebovať, budú k dispozícii v štandardnom režime. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Akútne a náhle zmeny zdravotného stavu, ktoré bezprostredne neohrozujú život pacienta, rieši ambulantná pohotovosť," pripomína Forman.



Ambulantná pohotovostná služba (APS) funguje počas pracovných dní od 16.00 do 22.00 h, cez víkendy a sviatky od 7.00 h. V hlavnom meste poskytujú prevádzkovatelia takúto službu v Železničnej nemocnici s poliklinikou na Šancovej ulici i v petržalskej Poliklinike na Strečnianskej ulici.



"Pre detských pacientov nájdu rodičia pomoc na Kramároch v Národnom ústave detských chorôb na Limbovej cez sviatky a víkendy od 7.00 do 22.00 h a v pracovné dni od 16.00 h," spresňuje Forman.



Obyvatelia z okresu Malacky nájdu v prípade potreby pomoc v malackej nemocnici, v rámci okresu Pezinok poskytujú takúto službu na Bratislavskej ulici v Pezinku.



Počas sviatkov budú v Bratislavskom kraji otvorené aj štyri zubné pohotovostné ambulancie. Fungovať budú na Drieňovej, Laurinskej, Krížnej a Bajkalskej ulici.



Ústavná pohotovostná služba bude dostupná nepretržite v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) Ružinov, na Kramároch a tiež v Petržalke, rovnako tak v Nemocnici Malacky.



Bližšie informácie o ordinačných hodinách jednotlivých ambulancií možno nájsť na webe BSK. Na stránke je dostupný aj zoznam lekární, ktoré budú mať pohotovosť počas vianočných sviatkov.