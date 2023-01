Bratislavský kraj digitalizuje predmety kultúrneho dedičstva

Bratislava 31. januára (TASR) - Umenie, história a tradície, to sú oblasti, z ktorých Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupne digitalizuje predmety kultúrneho dedičstva charakteristické pre svoje územie. V súčasnosti sa v databáze Pamäť kraja nachádza viac ako 1500 tradičných predmetov vrátane náradia, keramiky, textilu, kresby či úžitkových predmetov. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Pamäť kraja poskytuje zdigitalizovaný fond lokálnych predmetov regiónu z oblasti pamiatok, architektúry, etnológie či etnografie. Práve prenesením vecí do digitálnej podoby máme možnosť uchovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Oblasť bádania a digitalizovania projektu sa koncentrovala na súkromných zberateľov, ktorých zbierky krojov, keramiky, vinárskeho náradia, vinárskych etikiet, čipky, historických fotografií či traktorov ostávali doposiaľ verejnosti neznáme. Súčasťou fondu je napríklad aj zbierka vzorkovníc keramického majstra Heřmana Landsfelda od občianskeho združenia Modranská Beseda, ktoré sú svojimi motívmi zdrojom inšpirácie pre súčasných tvorcov keramiky. Kraj tiež zdigitalizoval svoju zbierku keramiky národného umelca Ferdiša Kostku.



Databáza je kontinuálne dopĺňaná o ďalšie predmety z oblasti kultúrneho dedičstva. Najbližšie by sa mala oblasť výskumu zamerať na dokumentovanie architektúry, architektonických prvkov i drobnú architektúru, ktorá sa z krajiny pomaly vytráca.



Súčasťou projektu má byť aj spustenie digitálno-dokumentačného centra v obnovenom kaštieli v Modre, ktoré bude slúžiť laickej i odbornej verejnosti. Jeho otvorenie je plánované na leto. Cieľom je prehĺbiť vedomosti obyvateľov i návštevníkov z oblasti kultúrneho dedičstva, tradícií a histórie lokalít kraja.



Projekt Pamäť kraja vznikol ako súčasť projektu cezhraničnej slovensko-rakúskej spolupráce. Databáza je zverejnená na webovej stránke www.pamatkraja.sk.