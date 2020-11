Bratislavský kraj dostal od taiwanského mesta dar: 300.000 rúšok

Bratislava 26. novembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dostal od taiwanského mesta Kao-siung dar v podobe 300.000 ochranných rúšok. Symbolické odovzdanie daru sa uskutočnilo v sídle Úradu BSK v Bratislave a sídle primátora mesta Kao-siung na Taiwane Chen Chi-Maia. Rúška by mali byť dodané v najbližšom čase. Informuje o tom Bratislavský kraj na svojej webovej stránke i predseda BSK Juraj Droba na sociálnej sieti.



"Obdivujem solidaritu ázijských krajín, ktoré sú síce ďaleko, ale počas krízy nám už viackrát pomohli. Ďakujem v mene všetkých obyvateľov Bratislavského kraja, toto obrovské množstvo rúšok nám veľmi pomôže," skonštatoval pri tejto príležitosti Droba.



Šéf kraja poznamenal, že je "ľahké ukazovať prstom na Čínu, že nám "darovala" COVID-19". Zdôraznil, že netreba zabúdať ani na to, že najväčšiu materiálnu pomoc dostal Bratislavský kraj práve od Ázie, od spriazneného regiónu Shanghai, od slovensko-vietnamskej firmy a najnovšie aj od druhej najväčšej municipality Taiwanu.



BSK podotkol, že v boji proti novému koronavírusu mu pomáhajú mnohé spoločnosti, jednotlivci, ale aj samosprávy. "Dary následne spravodlivo podelíme a distribuujeme, najčastejšie putujú do našich zariadení sociálnych služieb," priblížil BSK.